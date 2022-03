Empresa faz um alerta importante sobre o desperdício de água no país usando sons de vazamento de bueiro, hidrante estourado e cano gotejando - Freepik

Publicado 23/03/2022 13:19

Você sabia que todos os dias somente no Brasil são desperdiçados o equivalente a 7.500 piscinas olímpicas de água tratada ou 40% da nossa água potável, o que seria o suficiente para abastecer 63 milhões de brasileiros em um ano? A informação é da Fábia Guerra, head de Marketing e Comunicação da Amanco Wavin. A empresa fez um alerta sobre o desperdício de forma criativa ao montar uma playlist com sons de água relaxantes e revelar a origem destes áudios: bueiro vazando, hidrante estourado e cano gotejando. A iniciativa faz parte da homenagem e conscientização ao Dia Mundial da Água, comemorado ontem.



A ativação tem o objetivo de conscientizar sobre o consumo de água a partir da união de vários sons relaxantes agrupados em uma playlist. “Embora estes áudios nos acalmem, é importante que tenhamos cautela na utilização deste recurso tão precioso e finito. Por isso, quisemos resgatar esses sons, ao mesmo tempo em que mostramos a relevância de nos mantermos sempre vigilantes no nosso próprio consumo e na quantidade de água que é desperdiçada diariamente pelas redes de distribuição”, comenta Alessandro Bernardo, diretor Executivo de Criação da Artplan SP.



Para ouvir a playlist nos streamings de música, é preciso fazer buscas atreladas à temática, como sons de água e de ondas, barulho de cachoeira, meditação e água, entre outras.

Medidor de água individual

Algumas medidas podem ser tomadas para minimizar os aumentos tarifários que vêm afetando o orçamento das famílias, principalmente em serviços como água, gás encanado e luz. Segundo Bruno Gouveia, coordenador da Cipa Síndica, os condomínios podem realizar uma série de ações, como consultorias, instalação de hidrômetros individuais e campanhas internas de conscientização do uso da energia elétrica para conter o efeito destes gastos excessivos.



De acordo com Gouveia, são ações simples, mas com efeito bastante positivo. Ele lembra ainda que, a partir deste ano, todas as novas edificações no país deverão contar com hidrômetros individuais nas suas unidades de moradia. A Lei Federal que garantiu essa autonomia no controle da água em cada apartamento (13.312/16) tem como objetivo diminuir o desperdício e garantir um controle maior sobre o uso do recurso. "A medida ajudará a dar mais justiça na cobrança da conta de água e gerar economia por parte dos moradores. Muitas vezes, dividir em partes iguais a conta não é a forma mais justa de cobrança. Um condômino que busca economizar água acaba pagando pelo desperdício de um vizinho. Isso acaba gerando muita reclamação e dando muita dor de cabeça aos síndicos", ressalta Gouveia.