Zona Sul lidera o ranking da região mais cara para compra, com preço médio de R$ 13.397 por metro quadradoFeepik

Publicado 21/03/2022 19:37

Levantamento do Imovelweb revela que os preços dos imóveis no Rio para venda ou locação estão abaixo da inflação. O preço médio na cidade está em R$ 8.798 o metro quadrado (m²). Nos últimos 12 meses, o valor subiu 2,4%, contra 10,8% da inflação, o que implica em uma queda real de 8,4%.



A Zona Sul como sempre lidera o ranking da região mais cara do Rio para compra, com preço médio de R$ 13.397 por m². Já a Zona Oeste aparece como a mais barata, custando R$ 3.534 por m². Na análise entre os bairros, o Leblon tem o metro quadrado mais alto da cidade (R$ 21.516/ m²), enquanto Turiaçu, na Zona Norte, é o mais em conta para adquirir um imóvel (R$ 2.275/m²).



Quando o assunto é locação, o preço médio do aluguel mensal para apartamentos de dois quartos ficou em R$ 1.940, alta de 2,1% em fevereiro. Nos últimos 12 meses, os valores aumentaram 0,8%, muito abaixo da inflação, o que em termos reais implica em uma queda de 10%. Para quem pretende alugar um imóvel, segundo a pesquisa, a Zona Sul é a região mais cara, custando R$ 2.771 por mês. Já a Zona Oeste é a mais econômica, enquanto a Barra da Tijuca obteve um maior retrocesso (R$ 1.610), queda de -2,7%.

Retorno com a locação

Ainda de acordo com o levantamento do Imovelweb, o índice de rentabilidade imobiliária em fevereiro foi de 4,33%, bruto anual, o que significa que são necessários 23,1 anos de aluguel para reembolsar o investimento de compra, 6,7% a menos do que há um ano. O índice relaciona o preço de venda e o valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel.



As zonas Norte e Oeste são as regiões que oferecem maior retorno para os investidores que buscam renda. Engenho da Rainha e Pedra de Guaratiba são os melhores bairros para investidores à procura de arrendamento.