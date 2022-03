Há ofertas de imóveis a partir de R$ 14.417,40 em todas as regiões do país - Freepik

Publicado 22/03/2022 17:07

Quase quatro mil imóveis estão com descontos de até 80% na modalidade de venda direta, ou seja, que já foram a leilão e não foram arrematados. São unidades que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou governos. Segundo a Resale, outlet de imóveis, as ofertas incluem casas, apartamentos e salas comerciais entre R$ 14.417,40 e R$ 24.851.098,98, em todas as regiões do Brasil. As vendas são 100% online. Vale lembrar que nestes casos, a unidade escolhida pode estar ocupada e a responsabilidade, incluindo os gastos com a retirada, é do adquirente. Em algumas situações, os bancos também oferecem financiamento.

"Há excelentes oportunidades de imóveis, com diferentes perfis, tanto para primeira e segunda moradia, quanto para quem quer comprar um imóvel para alugar e ganhar uma renda extra. Outra vantagem é que o consumidor tem a garantia de um processo de aquisição ágil, seguro e transparente”, afirma Igor Freire, CRO da Resale.

As oportunidades estão disponíveis até o dia 31 de março no site da empresa. O interessado deve acessar e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).