Botafogo, Centro, Copacabana e Flamengo também apresentaram variação positiva do metro quadrado em março - Freepik

Publicado 29/03/2022 15:27 | Atualizado 29/03/2022 15:29

A Barra da Tijuca continua atraindo pessoas em busca de imóveis para comprar, fazendo com que o valor do metro quadrado (m²) para venda apresente variações positivas, de acordo com dados do Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). Ao analisar o mês de março, o levantamento aponta que o preço do m² no bairro chegou a R$ 11.618 para venda, variação de 0,8%. Comparando com os últimos 12 meses, o percentual é de 18,7%.



Além da Barra, 13 bairros apresentaram variação positiva em março: Botafogo (0,1%), Centro (0,9%), Copacabana (0%), Flamengo (0,1%), Freguesia – Jacarepaguá (0,8%), Ipanema (0,3%), Jardim Botânico (0,6%), Lagoa (0,6%), Laranjeiras (0,3%), Méier (0,1%), Recreio dos Bandeirantes (0,7%), Tijuca (0%) e Vila Isabel (0,3%). Já Campo Grande (-4,3%), Gávea (-0,4%), Jacarepaguá (-1%) e Leblon (-0,1%) tiveram variação negativa no período.

Barra valorizada também para locação

A Barra também registrou valorização no aluguel em março, com o m² fechando em R$ 50,65, alta de 4%. No acumulado dos 12 meses, o índice na região é de 32,7%. Dos 18 bairros analisados pelo Cepai, além da Barra, 12 apresentaram variação positiva no período: Botafogo (0,8%), Campo Grande (3,3%), Copacabana (4,3%), Flamengo (1,9%), Gávea (3,8%), Ipanema (1,2%), Jardim Botânico (10,9%), Laranjeiras (0,7%), Leblon (3,2%), Méier (0,7%), Tijuca (0,9%) e Vila Isabel (5,6%). Na outra ponta estão Centro (-0,2%), Freguesia – Jacarepaguá (-0,6%), Jacarepaguá (-3%), Lagoa (-1,7%) e Recreio dos Bandeirantes (-2,4%).