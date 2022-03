. - Freepik

Hoje a coluna trouxe uma curiosidade. A mansão "The One", ou "A Única", em tradução livre, conhecida como a mais cara do mundo, foi arrematada em leilão por US$ 126 milhões (R$ 640,5 milhões), segundo informações do jornal Los Angeles Times. A propriedade, localizada no luxuoso bairro de Bel Air, em Los Angeles, agora pertence ao magnata Richard Saghian, presidente da Fashion Nova, uma das gigantes do mercado de fast fashion dos EUA.



Imagina quantos apartamentos poderiam ser comprados em diferentes bairros do Rio? O Secovi Rio preparou um levantamento com exclusividade para a coluna mostrando, por exemplo, que com R$ 640 milhões é possível adquirir 3.413 unidades de dois quartos em Bangu com tamanho médio de 56 metros quadrados (m²). Já em Madureira seriam 3.100 imóveis com 60 m². Indo para a Zona Oeste, esse número despenca. Na Barra da Tijuca, o valor pago pela maior mansão do mundo poderia comprar 723 imóveis com 85 m². E na Zona Sul, como era de se esperar, a quantidade é ainda menor. No Leblon, seriam 359 unidades para apartamentos de dois quartos com 88 m². Mesmo assim ainda é muita coisa, não é mesmo? Confira a tabela:

