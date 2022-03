Construtora oferece oportunidade de emprego para profissionais autônomos e com carteira assinada - Freepik

Construtora oferece oportunidade de emprego para profissionais autônomos e com carteira assinadaFreepik

Publicado 28/03/2022 18:43

Boa notícia para quem planeja trabalhar no mercado imobiliário. A MRV&CO acaba de fazer parceria com a Transempregos a fim de reforçar o seu time com a inclusão de profissionais transgêneros. A maioria das oportunidades é para o credenciamento de corretores de imóveis autônomos, mas também há vagas CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) para diversas áreas.



A iniciativa é coordenada pelo Comitê de Diversidade e pela área de Desenvolvimento Humano da MRV, que tem como principal meta ampliar a pluralidade no meio corporativo com base em marcadores sociais de gênero, raça, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. "Nosso Código de Conduta é claro ao evidenciar que a MRV&CO não tolera desrespeito, assédio ou casos de não aceitação da diversidade que é tão característica de nossa comunidade. Dessa forma, o trabalho do comitê de diversidade consolida essa nossa política e abre portas para que seja ampliada", diz Eduardo Fischer, CEO da MRV.

Inscrições pelo site

Para a vaga de corretor de imóveis é preciso ter Ensino Médio completo e vivência na área comercial, não necessariamente no setor de imóveis. Vale lembrar que para atuação na área é obrigatório ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), órgão responsável pela fiscalização do trabalho dos corretores e das imobiliárias. Os interessados podem verificar as vagas e se inscrever no site transempregos.com.br.