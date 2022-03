A Caixa acaba de criar uma linha de crédito para Pessoas com Deficiência (PcD) que recebem até R$ 3 mil - Freepik

Publicado 30/03/2022 18:52

A nova da linha da Caixa Pessoas com Deficiência (PcD), que utiliza recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviços) para reforma ou adaptação de imóveis próprios, pelo Programa Casa Verde e Amarela, já está disponível nas agências do banco e nos correspondentes imobiliários, além do aplicativo Habitação Caixa. Vale lembrar que a modalidade tem financiamento de até R$ 50 mil, limitado a 80% do orçamento da obra. Os juros são a partir de 4,25% ao ano mais TR (Taxa Referencial) e o pagamento pode chegar a 240 meses (20 anos). A linha beneficia famílias com renda bruta de até R$ 3 mil.

Redução de juros na moradia

Já a redução de juros de 0,5% no financiamento da casa própria pelo programa para trabalhadores com renda entre R$ 2.000,01 e R$ 2.400 vai começar a valer a partir de 12 de abril. Nesta data também vai entrar em vigor o aumento dos subsídios (abatimento) para compra ou construção da moradia, o que contribui para aumentar o poder de compra das famílias.