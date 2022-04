Espaço vai funcionar como um bicicletário, com uma bomba de encher pneu disponível para uso - Divulgação

Publicado 07/04/2022 11:35 | Atualizado 07/04/2022 11:37

Hoje é Dia Mundial da Saúde e a coluna traz uma iniciativa que não só ajuda a ter uma vida saudável como também incentiva a sustentabilidade. A Estasa Administradora, em conjunto com os moradores, passou a oferecer em um condomínio na Barra da Tijuca um sistema de compartilhamento de bicicletas para estimular o uso das mesmas.

A ideia surgiu após a empresa finalizar o recadastramento que faz, de dois em dois anos, nos condomínios que administra. As bikes que não tinham dono ou estavam abandonadas, ao invés de irem para doação, foram recicladas e destinadas ao projeto. O espaço vai funcionar como um bicicletário, com uma bomba de encher pneu disponível para uso. Para fazer o empréstimo, basta o morador agendar na administração do condomínio.

Segundo a gerente geral de Gestão Predial da Estasa, Anna Carolina Chazan, esse modelo de compartilhamento é essencial para sustentabilidade. "Nosso objetivo é reciclar e dar utilidade ao que não serve mais para determinado morador. Por exemplo, a pessoa compra uma bicicleta nova e a antiga acaba ficando esquecida, ou ela se muda e não leva para casa nova. Se o projeto der certo, com certeza, vamos expandir e aplicar em outros condomínios", afirma Anna Carolina.