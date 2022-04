Curso é indicado para porteiros, zeladores e equipes de manutenção e limpeza de condomínios - Freepik

Publicado 06/04/2022 18:35 | Atualizado 06/04/2022 18:35

Retomando a agenda de cursos presenciais, após um longo período no formato online por causa da pandemia, a UniSecovi Rio (Universidade do Secovi Rio - Sindicato da Habitação), vai iniciar no próximo dia 19 o módulo Excelência nos Serviços de Portaria. Entre os temas estão segurança em condomínios residenciais e comerciais, manutenção predial, prevenção de acidentes, rotinas operacionais e qualidade nos serviços de portaria, postura profissional e técnicas de comunicação. O curso é voltado para porteiros, zeladores, equipes de manutenção e limpeza de condomínios e demais profissionais interessados.

Já para quem deseja aperfeiçoar os conhecimentos ainda no modelo virtual, no dia 11 terá início a turma do curso Administração de Locação de Imóveis, na modalidade EAD (ensino a distância). Neste caso, o conteúdo é direcionado para corretores, profissionais de administradoras e imobiliárias, além de outros interessados em conhecer o mercado de locação. Outras informações em www.secovirio.com.br.