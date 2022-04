Evento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental vai debater soluções para os serviços de distribuição de água e coleta de esgotos - Freepik

Evento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental vai debater soluções para os serviços de distribuição de água e coleta de esgotosFreepik

Publicado 12/04/2022 13:49

Você sabia que mais de 95 milhões de brasileiros não têm acesso a tratamento de esgoto? Para chamar a atenção para este problema e destacar a solução de captação de esgoto pelo sistema tempo seco (técnica que utiliza as redes fluviais para este fim), o SANEA-Rio (Seminário Estadual de Saneamento e Meio Ambiente) da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental Seção Rio de Janeiro (Abes-Rio) vai apresentar um filme de animação sobre os temas em evento amanhã e quinta-feira, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

O encontro também irá discutir políticas para despoluir importantes corpos hídricos fluminenses, contribuindo com o avanço no tratamento de efluentes no Brasil. A previsão é de que nos próximos cinco anos sejam feitos investimentos de R 2 bilhões para acelerar a implantação do sistema tempo seco, proporcionando melhorias imediatas dos corpos hídricos na Baixada Fluminense, a exemplo da Baía de Guanabara.