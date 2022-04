Pesquisa revela que o quarto passou a ser o ambiente mais queridinho da casa - Divulgação

Pesquisa revela que o quarto passou a ser o ambiente mais queridinho da casaDivulgação

Publicado 11/04/2022 18:22

Você sabia que a sala de estar perdeu espaço para o quarto? Foi isso que constatou uma pesquisa feita em 2021 pela Brain Estratégia. O estudo apontou que 56% dos brasileiros estão preferindo comprar casas com quartos maiores, mesmo que tenham que desembolsar um valor maior para isso. A nova tendência tem a ver com a pandemia e seus reflexos. Segundo a arquiteta Maria Fernanda, sócia-proprietária da Estúdio 4 Soluções em Arquitetura, este novo comportamento do consumidor está muito relacionado a um outro grave problema que os brasileiros vêm enfrentando e que também é fruto da pandemia: a falta de sono.

“Diante da possibilidade da sua própria finitude ou de pessoas queridas, o medo impera, a insônia reina e com ela diversos outros problemas de saúde são ocasionados. É neste momento que a aquisição de um imóvel, que ofereça um quarto maior, entra no foco das pessoas como forma de ajudar a solucionar esse problema”, explica Maria Fernanda.

Uma das vantagens de se ter um grande quarto é a possibilidade das pessoas terem uma cama maior. A iluminação é outro ponto-chave que pode ser trabalhado para garantir uma decoração mais intimista ao espaço. A iluminação indireta é uma delas, pois permite momentos relaxantes de leitura que são ótimos para o sono.

Já em outra pesquisa da plataforma QuintoAndar, o quarto também apareceu em primeiro lugar. O ambiente, que se destacou na pandemia, virou também escritório, home cinema e até espaço para as crianças estudarem online. Por isso, os especialistas em decoração recomendam que o ambiente seja clean, arejado e funcional, além de retratar a personalidade do morador.