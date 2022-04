Banco do Brasil e Emgea oferecem mais de 3 mil imóveis no país com descontos de até 85% - Freepik

Publicado 18/04/2022 10:22

Oportunidade para comprar imóveis com descontos de até 85% via leilão ou venda direta, ou seja, que não foram arrematados nos pregões. São mais de 3 mil ofertas do Banco do Brasil e da Emgea (Empresa Gestora de Ativos do Governo) que podem ser encontradas em várias regiões do país. Os valores das unidades são abaixo dos praticados no mercado e variam de R 10,6 mil até R 24,8 milhões. Os interessados podem acessar os portais das instituições em parceria com o outlet imobiliário Resale e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado). Vale lembrar que a maioria das unidades está ocupada e que a despesa com a desocupação é por conta do adquirente.

Confira as ofertas

Banco do Brasil (BB) - oferta 3.100 imóveis para venda direta ou leilão no site Seu imóvelBB, com descontos que chegam a 85%. Há ofertas com valores desde R 10,6 mil até R 24,8 milhões em todo o país, predominantemente nos estados de Goiás, Paraíba e Piauí.



Emgea (Empresa Gestora de Ativos do Governo) - disponibiliza para venda direta 275 imóveis com descontos de até 66% pelo portal Emgea Imóveis. São casas, apartamentos, lotes, salas e prédios comerciais distribuídos em várias regiões do país, em especial nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os valores variam de R 17.722 a R1.536.135.