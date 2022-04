Empresas da construção civil buscam profissionais e estagiários para as suas equipes - Freepik

Publicado 14/04/2022 13:08

Que tal aproveitar os feriadões deste mês para atualizar o currículo e, assim, conseguir uma guinada na carreira? Para quem está à procura de um espaço como profissional ou estagiário, a coluna reuniu mais de 200 oportunidades. A Juntos Somos Mais, start up voltada para o varejo da construção civil, está com 130 vagas, sendo a maioria para a área de Tecnologia. Entre as posições estão coordenador de Engenharia, analistas de suporte e profissionais de Engenharia de Dados. Os interessados podem se candidatar via Linkedin da empresa.

Já a Riviera Construtora oferece 50 vagas para corretores de imóveis. A empresa oferece treinamento, alimentação e passagem durante a capacitação. Uma vez aprovado na fase final, a construtora ajudará o profissional na obtenção do registro do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), documento fundamental para o exercício da profissão. Os candidatos precisam ter Ensino Médio, morar em Duque de Caxias, além de disposição. Os currículos podem ser enviados para [email protected]

Confira outras vagas:

C.AC. Engenharia - seleciona profissionais para trabalhar em seus canteiros de obras no Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, as vagas são para gerente de Vendas, auxiliar e estagiário de Engenharia. Em São Gonçalo, a empresa está selecionando assistente e auxiliar administrativo, e técnico em Segurança do Trabalho. Em Belford Roxo, há vaga para auxiliar de Engenharia. E em Campo Grande, a construtora contrata para os cargos de auxiliar administrativo, mestre de obras e encarregado de turma. Currículos: [email protected]

CTV Construtora - está com vagas abertas para engenheiro civil com experiência em construção de empreendimentos imobiliários e estagiários de Engenharia Civil a partir do sexto período. Também procura profissionais para os cargos de técnico em administração, administrativo de obras e assistente financeiro. Currículos: [email protected]

Rio8 Incorporações - oferece vagas para pedreiros, marceneiros e carpinteiros, entre outras oportunidades, para a obra do residencial Recanto das Águas, em Piabetá. A preferência é por moradores da região. Os interessados podem deixar os currículos no estande de vendas (Estrada Municipal Antônio Além Bergara, ao lado do 959, Piabetá) ou anexar o mesmo no site da Rio8 (rio8.com.br) em “Trabalhe Conosco”.