Leblon e Ipanema têm o maior preço médio da cidade para aluguel ficando acima de R$ 4 mil por mês - Freepik

Publicado 19/04/2022 09:57 | Atualizado 19/04/2022 09:59

Os valores dos imóveis no Rio fecharam março abaixo da inflação. É o que indica pesquisa do Imovelweb com base nas buscas realizadas por interessados no site da plataforma. Com relação ao aluguel, o relatório aponta que preço médio mensal fechou em R 1.966 para os apartamentos de dois quartos, subindo 1,4% no terceiro mês do ano. Já nos últimos 12 meses, os valores aumentaram 1,7%, bem abaixo da inflação o que, em termos reais, implica em uma queda de 9,1% no valor do aluguel.



Segundo o estudo, a Zona Sul é a região mais cara com aluguel mensal de R$ 2.807 e a Zona Oeste aparece como a mais econômica. Já a Barra da Tijuca é a única com retrocesso interanual. Analisando por bairros, Leblon e Ipanema têm o maior preço médio da cidade ficando acima de R$ 4 mil por mês. E Inhoaíba é o bairro mais barato para morar de aluguel (R$ 899).

Alta para venda chegou a 1,8%

Com base no resultado de março, a pesquisa do Imovelweb também levantou que, para comprar um imóvel no Rio de Janeiro, o consumidor terá que desembolsar um valor médio de R$ 8.807 por metro quadrado (m²). Nos últimos 12 meses, o preço subiu 1,8%, bem abaixo da inflação (10,8%), o que significa em uma queda real de 9%.



Seguindo a tendência da locação, as zonas Sul e Oeste são as regiões mais caras e baratas para a compra de imóveis respectivamente. O Leblon é o bairro mais caro: R$ 21.565 por m². E Turiaçu, na Zona Norte, é o mais barato (R$ 2.201 por m²).