Na moradia por assinatura, geralmente estão incluídos no valor mensal condomínio, IPTU e contas de água, além de luz e internetFreepik

Publicado 25/04/2022 13:39

A casa, antes vista como um simples espaço para viver, é hoje muito mais do que isso, principalmente após a experiência da pandemia, o que fez muita gente repensar esse conceito. Acompanhando tantas mudanças, o mercado imobiliário também vem desenvolvendo empreendimentos para atender às exigências. Segundo Carlos Castro, CEO do aplicativo apepê, três tendências se destacam: moradia compartilhada, multifamiliar e como serviço. Castro observa que, embora novos formatos de moradia estejam se consolidando, é preciso continuar olhando para os condôminos tradicionais. "Temos falado muito sobre as novas formas de alugar um imóvel, mas precisamos lembrar que o condômino que optou por comprar e morar no mesmo apartamento há anos também tem suas demandas. E esse é um dos diferenciais do apepê, ele funciona muito bem tanto para os condomínios mais inovadores, quanto para os mais tradicionais”, explica o executivo. Confira cada uma das tendências:

Coliving ou moradia compartilhada

Conceito adotado por pessoas que gostam de viver em comunidade, adotando um estilo de vida sustentável ou até mesmo para reduzir custos. O modelo, bastante comum em outros países, vem ganhando espaço no Brasil nos últimos anos.

Moradia multifamiliar

Bastante comum nos Estados Unidos, esse conceito vem atraindo as famílias brasileiras. Ele consiste em várias unidades residenciais independentes, mas que pertencem ao mesmo dono. Podem ser casas que ficam uma ao lado da outra ou em formato de prédio. Vale lembrar que, apesar de existirem diversas residências, elas são tratadas como uma propriedade só, facilitando a administração, pois todas as decisões são centralizadas no proprietário.

Moradia como serviço

Também conhecida como "moradia por assinatura", esse é um serviço pelo qual a pessoa paga uma assinatura mensal pela habitação. Geralmente no valor já estão incluídos condomínio, IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e contas de água, luz e internet. Além disso, serviços de limpeza, camareira e manobrista também são facilmente encontrados nesse modelo.