Reformas na fachada e discussão sobre saldo excedente nas contas do prédio também serão assuntos do encontro de síndicosFreepik

Publicado 22/04/2022 10:00 | Atualizado 22/04/2022 14:21

Neste sábado, dia 23, será comemorado o Dia do Síndico no Rio de Janeiro. E como parte das homenagens, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) e a Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) vão promover na terça-feira, dia 3 maio, o evento gratuito ‘SecoviRio Talks e Encontro de Síndicos’, no auditório da Fecomércio-RJ (Rua Marquês de Abrantes, 99, 11º, Flamengo), das 16h30 às 19h.



A programação contará com a simulação de uma assembleia condominial, reunindo especialistas do mercado. Entre os assuntos estão prestação de contas, eleição de síndico, subsíndico e conselho consultivo, previsão orçamentária, reformas na fachada e na portaria, além da discussão sobre destino do saldo excedente nas contas do prédio.

Plataforma de gestão digital para condomínios menores

O mercado de assinatura mensal chega também à administração condominial. A Doitt, plataforma focada na gestão do segmento, poderá ser contratada por pequenas imobiliárias, administradoras, síndicos profissionais e os que residem em prédios com até 70 unidades. A nova modalidade tem soluções como consulta de normas gerais, documentos diversos, acesso a informações e contracheques de funcionários, convenções e regulamentos. Já para as administradoras, a ferramenta poderá auxiliar na remuneração dos saldos condominiais, na redução de tarifas bancárias e no acesso a linhas de crédito exclusivas.