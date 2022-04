O ciclo de negócios no mercado imobiliário iniciado no segundo semestre de 2020 e o avanço da vacinação contribuíram para o otimismo do setor - Freepik

Publicado 27/04/2022 14:02

A construção civil mantém o otimismo para 2022 com uma projeção de alta de 2,5% em seu Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com balanço da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). A expectativa para o início deste ano era de que o segmento registrasse crescimento de 2%. No entanto, o ciclo de negócios no mercado imobiliário iniciado no segundo semestre de 2020, o avanço da vacinação, a reabertura da economia, e o maior controle da pandemia no país foram alguns motivos que contribuíram para a manutenção do otimismo.

O levantamento indica ainda que, em 2021, o crescimento do setor foi de 9,7%, superando as expectativas que indicavam um aumento em torno de 8%. Mesmo com este cenário, o estudo lembra que ainda existem preocupações. Entre elas estão os aumentos dos juros, dos preços de insumos e no custo com a mão de obra, a redução do dinamismo da atividade econômica, a inflação persistente, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, além das incertezas do período eleitoral e do aperto monetário nos Estados Unidos.