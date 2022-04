De 2 de maio a 31 de dezembro, será possível utilizar o FGTS para quitar até 80% das parcelas da casa própria em atraso - Freepik

Publicado 28/04/2022 13:51 | Atualizado 28/04/2022 13:52

Mais uma iniciativa que pode trazer alívio para quem está com as parcelas do crédito imobiliário atrasadas. A partir de segunda-feira, dia 2, o trabalhador terá a oportunidade de utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para pagar até 12 prestações em aberto. Para isso, basta procurar a agência da Caixa onde fez o financiamento habitacional.

Com a medida, até o dia 31 de dezembro, será possível utilizar o saldo das contas do FGTS para quitar até 80% das parcelas, com limite de até 12 prestações, consecutivas ou não. Após esse período, o trabalhador voltará a poder utilizar o saldo de suas contas do fundo para realizar o pagamento da prestação nas situações em que existirem até três parcelas em atraso.

Segundo a Caixa, as demais regras que regulamentam a utilização dos recursos das contas do FGTS para aquisição da moradia, liquidação, amortização ou pagamento de parte das prestações adimplentes de financiamentos habitacionais, permanecem iguais.