Futuros moradores de condomínio de lotes na Serra vão plantar amanhã 3 mil mudas de árvoresDivulgação

Publicado 13/05/2022 17:13 | Atualizado 13/05/2022 17:20

Lazer ao ar livre e mais itens sustentáveis nos imóveis são alguns dos principais quesitos para quem está à procura de uma moradia para comprar e até mesmo para investir. Há ainda as pessoas que optam por terrenos em condomínios com toda infraestrutura e segurança para construir a casa dos sonhos e que também não abrem mão das iniciativas que oferecem mais qualidade de vida e preservam o meio ambiente. Para se ter ideia, os brasileiros estão dispostos a pagar um pouco mais para ter um imóvel mais sustentável, segundo levantamento da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) e da Brain Inteligência Estratégica. O estudo revelou que 66% dos entrevistados consideram como importante e estariam dispostos a pagar mais pela energia solar no imóvel. Além disso, outro ponto destacado por 57% das pessoas é o fato de preferirem espaços arejados e integrados com a natureza. Dos entrevistados, 56% relataram, ainda, que estariam dispostos a pagar mais por um imóvel com tecnologia para reutilização de água de chuva.

De olho nesta tendência, amanhã serão plantadas 3 mil mudas de árvores no condomínio Quinta das Amoras, no Vale Alpino, em Teresópolis. A meta é plantar 30 mil mudas até a entrega do empreendimento, prevista para julho de 2023. A ação, conduzida pelo ator e empresário Bruno Gagliasso e Areaum Participações, em parceria com a Regen Ecossistemas e a LGCON Empreendimentos, tem como objetivo engajar ainda mais os adquirentes, familiares e amigos que lutam por esta causa. Com a ajuda da tecnologia, o morador poderá acompanhar por QR code o crescimento das árvores. O novo condomínio terá ainda o Jardim do Sol, com placas solares que vão fornecer energia para as áreas comuns, um bosque com casa na árvore e pomar com mais de 5 mil metros quadrados. "A cereja do bolo é a Trilha dos Vaga-lumes, um projeto que une sustentabilidade, vida saudável, economia inclusiva e um mall para revitalizar todo o Vale Alpino e estimular a economia local, tornando a região um roteiro de charme ainda mais desejado", conta Gagliasso.