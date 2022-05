Catete e Grajaú foram os bairros que se destacaram negativamente nas vendas de unidades de janeiro a abril - Freepik

Catete e Grajaú foram os bairros que se destacaram negativamente nas vendas de unidades de janeiro a abrilFreepik

Publicado 11/05/2022 17:07

Foram vendidas 2.925 unidades em abril na cidade do Rio, queda de 17% na comparação com o mesmo mês do ano passado e de 10% ante março de 2022. No acumulado de janeiro a abril e comparando com 2021, também há uma queda de 10% no número de unidades vendidas (11.768 em 2022 e 13.082 em 2021). Já levando em conta o VGV (Valor Geral de Vendas), o montante foi de R$ 8,5 bilhões, 13% abaixo do apurado no mesmo período do ano passado. As informações são do relatório mensal da plataforma imobiliária HomeHub, com base na arrecadação do ITBI (Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis) da Prefeitura do Rio, considerando apenas imóveis residenciais.

A pesquisa foi feita com 27 bairros, totalizando 84% do VGV da cidade. Apesar das quedas em relação ao ano passado e ao mês anterior, abril mostrou bons resultados em um parâmetro mais amplo. De acordo com o levantamento, foi o segundo melhor mês de abril dos últimos cinco anos tanto em volume de vendas quanto em unidades comercializadas. Dos 27 bairros analisados, apenas seis tiveram aumento na venda de imóveis de janeiro a abril deste ano, se comparado ao mesmo período de 2021: Flamengo, Itanhangá, Méier, Botafogo, Tijuca e Copacabana. Na outra ponta da lista, os destaques negativos foram Catete e Grajaú.

“O que vimos até aqui no ano de 2022 foi uma desaceleração do mercado imobiliário residencial do Rio, o que já era esperado em função do menor crescimento econômico e da alta das taxas de juros. Além disso, a base de comparação do ano passado é alta, dada a demanda represada no período da pandemia e o forte movimento de compra de imóveis residenciais observado desde o segundo semestre de 2020 até o final do ano passado”, analisa Fred Judice Araujo, economista e cofundador da HomeHub.