Palacete que já foi palco de eventos e gravações de novelas será restaurado e aberto ao públicoFreepik

Publicado 13/05/2022 19:17

O mercado imobiliário inova mais uma vez com um processo de restauro e reforma que poderá ser acompanhado em tempo real. A Bait Incorporadora está lançando neste fim de semana o hotsite sobre o Palacete Modesto Leal, em Laranjeiras. Lá serão contadas a história da antiga residência do Conde Modesto Leal, que já foi considerado o homem mais rico do Brasil; do passado de propriedade privada; do fato de ter sido palco de eventos e gravações de novelas; e todo o processo de estudo para recuperação desta chácara escondida no coração de Laranjeiras.

Após as obras, a parte da frente do casarão, bem como os Jardins Românticos, serão abertos ao público. Moradores, turistas e estudantes poderão desfrutar da bucólica área verde frontal do casarão que também receberá restauro paisagístico.

Serão investidos R$ 30 milhões nesse processo de recuperação do espaço e, numa segunda etapa, ocupará apenas 11% do terreno para a construção de um residencial de alto padrão.