O dia a dia dos condomínios é retratado em jogo para ajudar a tomar decisões importantes que fazem parte da rotina do síndicoFreepik

Publicado 20/05/2022 14:09 | Atualizado 20/05/2022 14:20

O universo condominial e suas várias complexidades que incluem mediação de conflitos, fiscalização de obras, e observação das regras para o uso dos espaços comuns, entre outras serviram de inspiração para o WhastCipa, game gratuito lançado pela administradora Cipa. Grande parte das situações que ocorrem no jogo é baseada em histórias de muitos prédios. O ambiente tem como ponto de ação o grupo de WhatsApp onde os personagens interagem.



O jogo é uma história interativa em texto feito para todos os públicos envolvidos e o jogador fica responsável por acompanhar as ações enquanto faz a tomada de decisões importantes sobre a rotina de um síndico. As escolhas determinam o caminho que o jogo levará. “A ideia do game veio para agregar a questão lúdica como forma de aumentar a interação da empresa com as pessoas que atendemos. Mostramos o dia a dia do administrador do condomínio sempre com humor e leveza. Algumas situações colocadas no game foram inspiradas em casos verídicos, o que torna o jogo bem familiar para qualquer pessoa”, conta Daniel Quaglian, gerente de Marketing da administradora.

Estudo sobre o Centro é tema de palestra

O Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai apresentar no dia 31, terça-feira, dados sobre o mercado imobiliário do Centro com números sobre compra, venda, locação e condomínios residenciais e comerciais. O evento gratuito será na sede do sindicato (Avenida Almirante Barroso, 52, 9º, Centro), das 8h30 às 11h, e também contará com palestras de especialistas que vão mostrar um panorama e as tendências dos imóveis na região. As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/3N97mgw.