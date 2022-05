Arquitetos da CasaCor optaram por espécies de folhas largas e exuberantes para o ambiente Estar do Pátio - Divulgação

Trazer o verde para dentro de casa ganhou um novo sentido com a pandemia. Isso porque muita gente descobriu hobbies durante o isolamento social e a jardinagem ou até uma horta vertical no apartamento foram atividades muito exploradas neste período. Prova de que o verde está em alta, seja por meio da cor ou das plantas, é que o tom é um dos destaques da CasaCor Rio, que acontece até o dia 26 de junho, na Residência Brando Barbosa, no Jardim Botânico.



A tonalidade está presente, por exemplo, nas espécies nativas da Mata Atlântica que compõem a casa. Já nos ambientes internos, o verde aparece das mais variadas formas e tons: papéis de parede, pisos, tetos, tecidos, móveis, pinturas e, claro, em plantas que ajudam a trazer a natureza para o lar.



Aprenda a cuidar das suculentas

Suculentas são versáteis, exigem baixa manutenção e deixam o lar cheio de charme - Divulgação

Para quem deseja ter plantas em casa, as suculentas são boas opções, pois são versáteis, exigem baixa manutenção e deixam o lar cheio de charme. Outra vantagem é que elas se adaptam bem em qualquer ambiente, tanto externos quanto internos, e conseguem sobreviver em espaços fechados desde que recebam uma boa iluminação ainda que indireta.



As suculentas preferem e adoram sol pleno e luz direta. Por isso, o melhor lugar para elas é perto da janela, na varanda ou no jardim, e jamais na sombra. Confira outras dicas da Flores Online:



- Plantas que ficam muito tempo no sol necessitam de cálcio. Por isso, adubá-las sempre será uma boa ideia. Um alimento onde se encontra muito cálcio é na casca do ovo, que pode ser triturada no liquidificador e colocada em volta da suculenta ou enterrada no vaso.



- Atenção com as regas. Antes de regar, toque a terra com a ponta do dedo, se estiver úmida, não molhe. A própria folha da espécie tem muita água.



- Muitas pessoas utilizam o pulverizador para regar, mas ele está longe de ser o instrumento perfeito para as suculentas. Pelo contrário! Jogar água em cima de suas folhas pode causar fungos e consequentemente, o apodrecimento da planta. Por isso, a melhor forma de regá-las é usando uma seringa ou regador de bico fino.



- Se você deseja fazer novas mudas da suculenta, o processo é bem simples. Basta retirar as folhas de uma espécie e colocá-la superficialmente sob uma bandeja ou pote com areia umedecida. Nesse estágio de vida da planta ela pode ser pulverizada. Em algumas semanas nascerão as primeiras raízes e então é só repetir o processo, mas em um vaso com substrato. Transporte-a para ele, não enterrando, mas apoiando-a na terra e em breve a nova suculenta irá se desenvolver naturalmente. Essa técnica funciona para muitas espécies, não para todas. Algumas se reproduzem por batatinhas, por caules ou por divisão de touceira.