Empresas podem concorrer com soluções técnicas que impactaram na melhoria da produtividade do setorFreepik

Publicado 25/05/2022 11:04

A coluna trouxe hoje uma iniciativa voltada para empresas que estimulam as boas práticas e adotam ações inovadoras que contribuem positivamente para a construção civil. Estão abertas até o dia 1º de outubro as inscrições para a terceira edição do Prêmio Produtividade do Mesmo Lado (produtividadedomesmolado.com.br), iniciativa da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) em parceria com o grupo de associações da construção civil e indústria imobiliária.

Construtoras, incorporadoras e empresas de edificação (residencial, comercial, industrial ou institucional) e de infraestrutura (mobilidade urbana, transportes, energia e saneamento) podem concorrer com soluções técnicas que impactaram na melhoria da produtividade pela aplicação de um ou mais itens que fazem parte de quatro categorias:

Material Componente ou Sistema Construtivo: casos em que a contribuição principal para a melhoria da produtividade foi em decorrência de um novo material, componente ou sistema.

Equipamento: apresentação da introdução de algum produto, seja para logística, segurança, processo construtivo ou outra finalidade dentro do canteiro de obras.

Planejamento: empreendimentos que tiveram mais eficiência devido à implementação de melhorias em novos processos ou modelos metodológicos de gestão e controle de obras.

Projeto: soluções de qualquer tipo (arquitetura, estrutura, revestimento, etc.) que proporcionaram melhor eficácia quando implementadas na obra.