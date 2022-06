Iniciativa como a do ator e empresário Bruno Gagliasso, que plantou mudas de árvores em Teresópolis com a ajuda de alunos, faz a diferença na preservação do meio ambiente - Divulgação/Robson Oliveira

03/06/2022

Neste domingo, dia 5 de junho, será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data que tem como objetivo chamar a atenção para os problemas ambientais e enaltecer as práticas de preservação dos recursos naturais. O mercado imobiliário está cada vez mais engajado nesta campanha e vários projetos já contemplam iniciativas antes, durante e após a entrega do empreendimento. É o caso do Cenário da Montanha, da Rio8 Incorporações em Itaipava, na Região Serrana. A mais recente chama-se processo de hidrossemeadura. De acordo com Bernardo Cunat, consultor de Meio Ambiente da empresa, com a ajuda de um caminhão, cerca de 10 mil metros quadrados do empreendimento estão sendo bombeados com uma pasta que contém um mix de sementes de diferentes espécies. “A mistura é composta também por fertilizantes e nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas no local selecionado. Também colocamos um sistema de irrigação que completa o trabalho de reflorestamento”, explica Cunat.



Segundo ele, as plantas começam a crescer entre um e três meses. O especialista diz ainda que o processo tem muitas vantagens. “A primeira é o acesso às áreas mais difíceis. Então, é possível chegar com a vegetação a pontos que ficariam mais complicados ou que necessitariam de ajuda humana. A segunda é a segurança dos funcionários, pois não é preciso que eles fiquem pendurados para fazer o plantio e a conservação. E por fim temos o equilíbrio, já que a pasta contém espécies diferenciadas de plantas, cada uma com as suas especificidades”, ressalta o consultor.



Ainda na Região Serrana, outro projeto que também tem um olhar especial para o verde é o Quinta das Amoras, condomínio de lotes no Vale Alpino, em Teresópolis, parceria do ator e empresário Bruno Gagliasso e da Areaum Participações. Além de prever a instalação de painéis solares nas áreas comuns, os sócios vão criar a Trilha dos Vaga-Lumes, unindo sustentabilidade, vida saudável e economia inclusiva. Victorio Abreu, diretor da Areaum, conta que a iniciativa envolverá o apadrinhamento de cada ponto da trilha com nova iluminação e jardinagem, além da revitalização de mais de 20 casas ao longo do trajeto, entre famílias e pequenos negócios. “Estamos mobilizados para transformar, contagiar e plantar uma semente de esperança. Queremos que a Trilha dos Vaga-Lumes se torne uma referência na região”, destaca Abreu. Ele lembra que recentemente a Areaum, o Bruno Gagliasso e alunos de três escolas municipais da região plantaram mais de 3 mil mudas de árvores no terreno do empreendimento. “A meta é plantar 30 mil mudas até o final do ano”, adianta o executivo.

Condomínios mais comprometidos

Os residenciais mais antigos e os novos também devem estar comprometidos com a causa. Para Edgar Pochetsky, gerente de Condomínios da Apsa, o grande desafio dos condomínios agora é evoluir nas questões ligadas à governança, meio ambiente e pessoas, a famosa sigla ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). "Temos crise hídrica e energética. Entre as demandas mais urgentes estão aumento do uso de energia solar; captação de água de chuva; uso de lâmpadas de led; coleta seletiva; criação de hortas comunitárias; cumprimento e melhorias de regras e condições de trabalho, incluindo deficientes; justiça social; sempre pautadas em mais transparência, ética e cidadania; e redução do uso de papel”, lista Pochetsky.



E os pequenos podem e devem participar desse processo. O gerente conta que há condomínios que criaram conselhos mirins para que as crianças estejam mais cientes dos seus papéis, direitos e deveres dentro do condomínio. “Todas essas ações vão culminar em maior economia, produtividade e valorização do patrimônio. Para se viver bem, há de se mudar a forma como os condomínios são geridos", enfatiza Edgar.



Um dos exemplos é o condomínio East Side, no Méier, que tem Estação de Tratamento de Águas Cinzas e reuso de águas, que contribuem para a economia direta do consumo. “As águas cinzas são as residuais que usamos diariamente em processos domésticos como a água do chuveiro, da pia e da máquina de lavar. O reuso permite a substituição do uso de água potável em situações em que a potabilidade não é necessária, ajudando a preservar o meio ambiente e reduzindo custos consideravelmente”, explica o síndico David Santos. Ele complementa que toda a água utilizada no banho ou na pia do banheiro vai para uma cisterna e depois para a estação de tratamento. “A água recebe uma dosagem de química que diminui o odor e a clareia. E depois abastece apenas as bacias sanitárias. Economiza-se muita água dessa forma”, ressalta o síndico. Já o condomínio Stories, em Jacarepaguá, além do reuso de água, tem telhado verde nas áreas comuns, como salões de festas, gourmet, brinquedoteca, e placas solares. O telhado verde funciona como um isolante térmico contribuindo na economia de energia, principalmente no consumo exagerado dos aparelhos de ar-condicionado.

Transforme a casa num ambiente mais sustentável

Tornar o seu lar mais sustentável é possível com a mudança de alguns hábitos e a adoção de práticas como coleta consciente de lixo, reuso de água e até compostagem de alimentos em plantas. Para ajudar nesta tarefa muito importante, Nicolas Scridelli, CEO das plataformas Triider e habitissimo Brasil, dá algumas orientações. Confira:



- Coleta seletiva. Comece por algo simples, que está ao seu alcance, como a coleta seletiva de lixo. Separe plásticos, vidros, metais, orgânicos e não-recicláveis. O último deve ser descartado na coleta do órgão competente da sua cidade. Já os outros devem ser direcionados para um ecoponto próximo da sua casa.



- Compostagem. Aproveite o lixo orgânico para fazer compostagem e adubação de suas plantas. Essa é uma excelente solução. Além disso, economize água reutilizando o que está na máquina de lavar, por exemplo. Durante os ciclos de lavagem todas as máquinas dispensam água, o que é ideal para lavar varandas e quintal. No banho evite deixar o chuveiro ligado por muito tempo, opte por fechar quando for se ensaboar.



- Revisão elétrica. Fique atento ao consumo de energia elétrica, observe se seus aparelhos eletrodomésticos têm o selo de baixo consumo, identificado como A e troque suas lâmpadas comuns pelas de LED. No verão mantenha o chuveiro no modo 'verão' e sempre que possível desligue os aparelhos da tomada, como televisores, computadores, carregador de celular e micro-ondas.



- Energia solar. Invista também em energia sustentável com a instalação de placas solares. Para muitos pode parecer bobagem, mas a cada dia os recursos de hidrelétricas têm apresentado sinais de esgotamento e com isso a implantação da tecnologia que gera luz a partir dos raios solares passou a fazer mais sentido.



- Uso consciente da água. Um dos debates mais promovidos no Brasil e no mundo é sobre o uso consciente da água, já que a possibilidade de uma crise hídrica pode ser real nos próximos anos. Por isso, adotar medidas de economia não beneficia apenas a população com a conta mais barata, mas preserva o planeta. Entre as opções estão válvulas de descarga com acionamento duplo e torneiras com sensor ou temporizadas.