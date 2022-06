Parceria entre uma incorporadora de Curitiba e a Uber vai oferecer dois anos de viagem grátis para quem comprar imóvel e usar o carro na negociação - Freepik

Publicado 08/06/2022 17:18

O mercado imobiliário vem sempre inovando e buscando soluções para preservar o meio ambiente. Entre as novidades está a iniciativa da Altma Incorporadora que se uniu à Uber para estimular o uso da mobilidade compartilhada. Isso significa que quem comprar uma unidade do residencial Árten, em Curitiba, e der o carro como parte do pagamento terá direito a dois anos de viagens grátis pelo aplicativo. A incorporadora disponibiliza um voucher de R$ 30 por dia que pode ser usado de segunda a sexta-feira em até duas viagens.

A parceria considerou estudos que indicam os aplicativos de mobilidade como um dos principais responsáveis pela mudança no comportamento do brasileiro em relação ao transporte. Segundo a incorporadora, essa é apenas uma das medidas sustentáveis adotadas no residencial. O projeto conta com um estudo para compensar as 2,6 toneladas de carbono emitidas durante as obras, por meio da preservação de cinco hectares de floresta.

A gestora de pessoas Luana Vieira Rissatto e o engenheiro eletricista Guilherme Hara optaram por fazer parte do projeto. Em troca do carro que deu como parte do pagamento pelo imóvel, o casal recebeu dois anos de viagens grátis. “Algumas pessoas que ainda apegadas à propriedade do carro estranharam a nossa decisão, mas ao mesmo tempo, elas entendem que é por um bom motivo”, conta Luana.