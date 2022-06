Empreendimento que acaba de ser lançado no Porto Maravilha reforça o desempenho positivo na Zona Central, segundo pesquisa do Secovi Rio - Divulgação

Empreendimento que acaba de ser lançado no Porto Maravilha reforça o desempenho positivo na Zona Central, segundo pesquisa do Secovi RioDivulgação

Publicado 07/06/2022 09:45

Pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) revela que o valor geral do metro quadrado (m2) residencial ofertado para venda na cidade do Rio foi de R$ 9.119 em maio. Na comparação com abril, a variação foi negativa de 0,89%. Analisando as regiões, a que apresentou a maior alta em relação ao último mês foi a Zona Central, com 1,13%, chegando a R$ 6.843 o valor do m². Já a menor variação ocorreu na Zona Oeste, com -1,01%, caindo de R$ 3.754 para R$ 3.716 o m².



No setor de locação, o levantamento registrou R$ 29,93 o valor geral do m2 residencial em maio, ou seja, queda de 1,42% ante ao mês anterior. Na comparação com outras regiões, a que apresentou a maior variação em relação ao último mês foi a Zona Oeste, com 7,38%, enquanto a menor ocorreu na Zona Central, com -4,15%.



Ainda segundo o estudo, a Zona Central, por exemplo, teve um bom desempenho nos imóveis ofertados para venda e queda nas oportunidades de locação. Já na Zona Oeste, foi o inverso. O cenário foi positivo para o aluguel e negativo para venda.

Mais um empreendimento no Porto Maravilha

Reforçando a pesquisa do Secovi Rio que indica um aquecimento da Zona Central, a Cury Construtora acaba de lançar o seu quinto residencial no Porto Maravilha, o Pateo Nazareth, que faz parte do projeto de revitalização urbana da área portuária do Rio. No total, são mais de 3 mil unidades com, aproximadamente, 9 mil novos habitantes para o local, distribuídos pelos cinco empreendimentos lançados. "Viver no Porto Maravilha é estar ao lado de uma área pulsante da cidade. É VLT passando na porta, ruas urbanizadas, estar próximo ao Boulevard Olímpico, ao futuro campus do IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), e ao lado do Centro do Rio. Acreditamos que a Zona Portuária é o novo vetor de crescimento e desenvolvimento da cidade", comenta Leonardo Mesquita, vice-presidente da construtora.