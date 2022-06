A oferta de imóveis com até 85% de desconto inclui oportunidades do governo e de instituições financeiras - Freepik

Publicado 10/06/2022 09:48

Quem planeja comprar um imóvel mais em conta este mês deve analisar a oferta de 3.900 unidades espalhadas pelo país que estão com até 85% de desconto. São casas, apartamentos e salas comerciais com preços entre R$ 11.941 e R$ 26 milhões, com venda 100% online. As oportunidades estão disponíveis na Resale, outlet de imóveis que comercializa ativos de instituições financeiras, de grandes empresas ou do governo que retornaram ao mercado por inadimplência. No Rio, por exemplo, há uma sala comercial com copa e área útil de 62 metros quadrados por R$ 259 mil, valor 42% abaixo do praticado.



As ofertas estão na modalidade de venda direta, ou seja, já foram a leilão, mas não foram arrematadas. Vale lembrar que a maioria das unidades está ocupada e a responsabilidade com os custos da desocupação é de quem compra o imóvel. Para consultar os imóveis à venda, o interessado deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipologia, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

Venda de imóveis no Rio tem queda em maio

Hoje a coluna apresenta outra análise sobre a venda de imóveis na cidade do Rio no mês de maio. De acordo com o relatório da plataforma imobiliária HomeHub, a quantidade de unidades residenciais vendidas cresceu 14% em relação a abril, mas caiu 15% se comparado a maio de 2021. Também houve uma queda no período de janeiro a maio, ficando 11% abaixo do registrado nos primeiros cinco meses do ano passado. A apuração também é feita com base nos dados oficiais de arrecadação do Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis (ITBI) da Prefeitura do Rio.



O VGV (Valor Geral de Vendas) estimado no período foi de cerca de R$ 11 bilhões, redução de 13% em relação aos R$ 12,7 bilhões registrados no mesmo período de 2021. Segundo o estudo, todas as áreas da cidade tiveram alta em relação a abril, mas só a Zona Sul teve uma pequena elevação de 2% na comparação com maio de 2021. Já as zonas Oeste e Norte da cidade tiveram quedas de 26% e de 14% respectivamente.