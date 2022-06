É possível customizar a luminária escolhendo tamanho, potência, cor e lentes para cada projeto de cultivo vertical - Divulgação

É possível customizar a luminária escolhendo tamanho, potência, cor e lentes para cada projeto de cultivo verticalDivulgação

Publicado 14/06/2022 11:53 | Atualizado 14/06/2022 11:55

A pandemia mudou o modo de pensar e morar e com isso novas oportunidades e possibilidades passaram a fazer parte do nosso novo normal. Isso inclui olhar com mais cuidado para a nossa casa, buscando mais contato com a natureza ou até mesmo de certa forma trazendo as plantas e as hortas para o lar. E um dos aliados nesta empreitada é a luminária de LED que vem somar na agricultura indoor, também conhecida como agricultura em ambiente controlado.

Ou seja, é uma forma de cultivo em espaço fechado em que se otimiza artificialmente todos os fatores ambientais que afetam o crescimento e a produção vegetal, como nutrientes, água, temperatura, umidade, iluminação e composição do ar. De acordo com pesquisa da Onnoled, divisão de negócio de soluções de iluminação sustentável da Varixx, a busca por esse produto cresceu 73% somente no primeiro trimestre de 2022, se comparado ao mesmo período do ano passado.

“Analisando o perfil dos compradores, nos surpreendemos, porque além do segmento de agronegócios, os hotéis e locais domésticos, também estão investindo nessa tecnologia. Inclusive, fechamos uma parceria com um hotel de grande nome de São Paulo”, conta Castellane Ferreira, diretor e engenheiro da Onnoled.

Ferreira explica que é possível customizar esse tipo de luminária com tamanho, potência, cor e lentes para cada projeto de cultivo vertical. "É uma prévia do que a tecnologia tem a nos oferecer. A combinação da ciência da planta e do controle dinamizado de iluminação é o que atrai moradores e empresários que desejam ter ambiente verdes dentro da sua casa ou do negócio, sem a necessidade de exposição à luz solar, que dependendo da sua localização, pode ser de difícil acesso", diz Ferreira.