Prédio comercial do Banco do Brasil que será leiloado no Rio está desocupadoFreepik

Publicado 20/06/2022 19:56

Um prédio comercial do Banco do Brasil na Rua Lino Teixeira, 278, vai a leilão no dia 27 de junho, às 10h30. O pregão será promovido pela Frazão Leilões. O imóvel está desocupado e tem 1.720 metros quadrados de área construída, além de cinco vagas na garagem. O empreendimento está avaliado em R$ 4.160.000,00, mas seu lance inicial está por R$ 3.531.433,00, aproximadamente 15% abaixo da avaliação. Os interessados poderão participar do leilão pela internet. As informações completas estão disponíveis no site da Frazão Leilões.

Mega feirão de imóveis retomados

O Mega Feirão de imóveis da Emgea (Empresa Gestora de Ativos do Governo), em parceria com o outlet Resale, oferta 428 propriedades a partir de R$ 6.240. As unidades, que foram retomadas por inadimplência, serão comercializadas no modelo de venda direta, ou seja, foram a leilão, mas não foram arrematadas. Vale lembrar que a maioria dos imóveis está ocupada e a despesa com a desocupação é por conta do adquirente. A compra acontece 100% online.



Segundo Fábio Rito, presidente da Emgea, o objetivo da campanha é potencializar a geração de resultados para os cofres públicos, ao mesmo tempo que busca alcançar aqueles que desejam realizar o sonho da casa própria. Para conferir os imóveis disponíveis, o interessado deve acessar o emgeaimoveis.com.br e aplicar os filtros de acordo com o interesse: região, tipo do imóvel, valor, desconto ou situação (ocupado ou desocupado).