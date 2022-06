Construção civil registrou em maio 2,464 milhões de trabalhadores - Freepik

Construção civil registrou em maio 2,464 milhões de trabalhadoresFreepik

Publicado 29/06/2022 20:27

A construção civil é um grande termômetro, ajudando a fomentar a economia brasileira, além de gerar muitas oportunidades. Para se ter ideia, o segmento registrou em maio 35.445 novos postos de trabalho com carteira assinada em todo o país. É o melhor resultado desde fevereiro, quando foram criadas 39.200 novas vagas, segundo levantamento do Novo Caged divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

De acordo com a economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Ieda Vasconcelos, nos primeiros cinco meses do ano foram 155.507 vagas. “Somente em 2022, o número de trabalhadores no setor já registrou incremento de 6,74%. Isso significa que, enquanto em dezembro/2021 o setor possuía 2,308 milhões de trabalhadores, em maio esse número passou para 2,464 milhões”, destaca. Ela complementa que, desde junho de 2020, este mercado vem registrando desempenho positivo, com exceção dos meses de dezembro de 2020 e de 2021 (sazonais).

O estudo aponta que a criação de novas vagas continua sendo impulsionada pelos setores de Construção de Edifícios e Serviços Especializados para a Construção, que, em maio, foram responsáveis por 15.908 e 10.975 novos empregos, respectivamente. Já o segmento de Obras de Infraestrutura também registrou resultado positivo, mas em menor patamar: 8.562 novas vagas.