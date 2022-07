A cozinha é o ambiente da casa que ocupa o primeiro lugar quando o assunto é reforma - Freepik

A cozinha é o ambiente da casa que ocupa o primeiro lugar quando o assunto é reformaFreepik

Publicado 04/07/2022 19:57

Pesquisa do portal Imovelweb sobre o que o brasileiro procura quando busca um imóvel revela que a maioria dos respondentes prefere se mudar a fazer reforma. Isso porque ao serem questionados se planejam fazer obra ou trocar de imóvel, 72,19% responderam que têm o desejo de mudar e o restante dos participantes pensa em fazer uma obra no próprio imóvel. Na hora da busca, alguns itens como quintal ou sacada foram destacados como principais, seguidos de imóveis de condomínio e perto da cidade. Já a metragem maior e mais ambientes apareceram em quarto e quinto lugar respectivamente. O imóvel com jardim também foi mencionado no levantamento que ouviu em junho cerca de 1 mil pessoas entre proprietários (62,20%) e inquilinos (37,80%) na faixa etária de 18 a 80 anos.



O estudo também abordou sobre os modelos de propriedades e 53,71% não apontaram nenhuma preferência; 35,80% optaram por um imóvel usado; 9,4% buscam por um novo e apenas 1,45% por lançamentos. Entre os tipos, 48,46% preferem casa e 37,79% apartamento.

Cozinha lidera a reforma

Quando o assunto é fazer uma reparação na propriedade, 89,69% dos participantes apontaram que se informam sobre o funcionamento dos serviços e da infraestrutura antes de mudar; e 10,31% não se atentam a essa questão.



Sobre os objetivos da reforma, 70,37% destacam a necessidade de renovar os ambientes; 25,93% desejam aumentar o valor da propriedade e 3,7% ampliar ambientes.



Entre os espaços que gostariam de reformar, a cozinha foi unanimidade entre os respondentes (14,81%). Banheiro, quarto e sala empataram com 11,11%.



A decoração também influencia na moradia: 70,73% gostam de deixar a casa com a sua personalidade; 18,6% sentem que influencia, mas não conseguem se dedicar a isso. Já 11,22% não decoram a casa.