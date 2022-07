O IBGE, responsável pelo Censo 2022, disponibiliza canais de verificação do recenseador para evitar golpes - Freepik

O IBGE, responsável pelo Censo 2022, disponibiliza canais de verificação do recenseador para evitar golpesFreepik

Publicado 05/07/2022 20:09 | Atualizado 05/07/2022 20:39

O Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai começar em 1º de agosto para apuração de informações nos domicílios e a coluna traz um alerta da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) e da AABIC (Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo), além do próprio instituto sobre os registros de falsos recenseadores.

Segundo o IBGE, o síndico, o porteiro ou o morador de qualquer tipo de domicílio deve solicitar ao recenseador o número do RG, CPF ou matrícula dele no instituto. De posse desses dados, acessar o site respondendo.ibge.gov.br/ e clicar em "Verifique a identidade do entrevistador". Neste local, é necessário digitar o número do RG, CPF ou matrícula do profissional do IBGE.

Além disso, o crachá do agente vai estar exposto no colete, na parte frontal, à esquerda. A matrícula deverá estar visível no documento. Outra opção de verificação é ligar, gratuitamente, para o telefone: 0800 721 8181. No menu, logo como primeira mensagem, ouvirá a seguinte mensagem: "para confirmar a identidade do recenseador, digite 1". Quando digitar 1, será atendido por um agente do call center. Na sequência, basta informar a ele o número do RG, CPF ou matrícula do recenseador. E o agente telefônico fará a consulta, confirmando ou não a autenticidade da identidade.

Ainda de acordo com o IBGE, esse é um serviço permanente do instituto para qualquer cidadão que seja procurado para responder a uma pesquisa do órgão e que queira se certificar de que aquela pessoa é mesmo um funcionário do IBGE.

"Além de seguir os protocolos fundamentais de proteção sanitária, o IBGE também trabalha com essa preocupação de segurança pessoal ou residencial. Nesse sentido, basta o síndico, o porteiro ou o morador entrar em contato com os nossos canais de atendimento, que estarão oferecendo as informações necessárias sobre o recenseador que se apresentar no condomínio", explica Claudio Barbosa, coordenador Operacional do Censo.

A Abadi orienta administradoras e condomínios sobre os cuidados ao receber a visita de um recenseador do IBGE. Para evitar fraudes e falsos profissionais, é fundamental que haja um cuidado redobrado para que a segurança do condomínio, de seus moradores e funcionários não seja colocada em risco.

A associação ressalta ainda que os criminosos aperfeiçoam os seus métodos para tentar invadir condomínios se aproveitando de certas fragilidades e, com isso, é necessário que síndicos e demais funcionários estejam preparados para essas situações.

Em São Paulo evento de orientação

A AABIC (Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo) está trabalhando com o IBGE para orientar como poderá ser a abordagem nos condomínios. “A AABIC fará o seu papel de organizar o processo operacional para que sejam aplicados todos os processos obrigatórios que envolvem os condomínios”, diz José Roberto Graiche Júnior, presidente da associação.

A entidade promoverá, no dia 14 de julho, na sede da associação, um encontro entre os representantes do IBGE e os colaboradores das administradoras para orientações sobre o Censo, criando rotinas que possam preservar a segurança de cada condomínio. Vale destacar que haverá um material especial de orientação para as unidades condominiais, que auxiliará as administradoras e síndicos sobre o tema com mais segurança e que será amplamente divulgado nos próximos dias.