O valor médio do metro quadrado do aluguel no Rio subiu 14,66% em 12 mesesFreepik

Publicado 06/07/2022 18:09

O mercado de aluguel no Rio registrou alta de 9,5% no primeiro semestre, considerada a maior elevação no preço desde 2020. Isso significa que a média do metro quadrado atingiu R$ 33,86. Esse crescimento é o maior de toda a série histórica, iniciada em 2019. A informação faz parte do Índice QuintoAndar de Aluguel. De acordo com o levantamento, o momento é bem diferente do vivenciado em 2020, quando houve uma queda neste período, de -2,58%, e em 2021, quando ocorreu uma ligeira alta de 1,58% de janeiro a junho. Nos últimos meses, a cidade do Rio segue quebrando recordes no preço dos novos contratos de aluguel. Em junho, a elevação foi de 0,56% em comparação com maio. Foi o décimo mês consecutivo de crescimento. Em 12 meses, o valor médio do metro quadrado subiu 14,66%.



Dos 23 bairros analisados pela pesquisa, 22 tiveram valorização no último semestre. O principal deles é Ipanema, com alta de 24% no período. Os bairros do Leblon e da Lagoa registraram elevação de 18,6% e 17,9%, respectivamente. Somente Pechincha, em Jacarepaguá, teve queda do preço do metro quadrado negociado (-2,6%) no período. “Os dados mostram que o mercado imobiliário está, de fato, aquecido na cidade. Isso porque a alta não está restrita a apenas uma região. Trata-se de um aumento consistente e espalhado por quase todos os bairros da capital. Quando são analisados os dez bairros com a maior elevação no preço do metro quadrado para aluguel, é possível ver todas as zonas da cidade representadas na lista”, ressalta Thiago Reis, gerente de Dados do QuintoAndar.



Segundo o indicador, a cidade do Rio mantém o aquecimento do mercado após a alta temporada de procura de aluguéis, comum nos primeiros meses do ano. Em junho, em comparação com maio, houve valorização dos apartamentos de um (0,83%), dois (0,88%) e três quartos (1,13%).

Confira abaixo os dez bairros mais valorizados no Rio nos últimos seis meses:

- Ipanema - 24%

- Leblon - 18,6%

- Lagoa - 17,9%

- Centro - 15,5%

- Vila Isabel - 14,9%

- Freguesia - 12,4%

- Recreio - 11,1%

- Flamengo - 10,7%

- Maracanã - 9,7%

- Engenho Novo - 8,4%

R$ 1.400 o valor médio do aluguel

Em outro levantamento, desta vez da Administradora Renascença, que tem 10 lojas no Rio e na Baixada Fluminense, com aluguéis médios em torno de R$ 1.400, a realidade é outra. "Houve retração média no primeiro semestre de 2022 em relação a 2021 de aproximadamente -1,56%. A região que mais se desvalorizou foi justamente a Zona Sul (filial de Botafogo que atua com aluguéis mais baixos), com queda de 22%", analisa Edison Parente, vice-presidente Comercial da Administradora Renascença.