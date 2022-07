Mostra de decoração em Niterói conta com renomados profissionais de arquitetura, decoração, design, paisagismo e artes plásticas - Divulgação

Publicado 08/07/2022 13:28

A 18ª edição da Casa Design, no bairro de Santa Rosa, em Niterói, apresenta uma experiência diferenciada de viver. Das plantas compactas às mais generosas, é possível conferir as tendências de decoração e do novo morar nos apartamentos conceito dos empreendimentos Lazuli, Ellos e Sou+ Itacoa, os dois últimos inéditos expostos no evento e assinados por mais de 37 expositores.



Essa temporada conta com os apartamentos das incorporadoras niteroienses Habitare e União Realizações em sociedade com a carioca Mônaco Incorporações. O imóvel da mostra é uma propriedade das três empresas. Além da casa principal, já uma tradição da Casa Design, os apartamentos expostos contam com um estúdio de 37 metros quadrados reproduzido em estilo praiano, jovem e versátil com foco na otimização dos ambientes. Para quem gosta de espaço, a opção é visitar a unidade de quatro quartos com 174 metros quadrados. Totens em frente aos decorados contam com QR codes que trazem informações sobre os empreendimentos.



Para Jorge Ferrari, CEO da Mônaco Incorporações, é um privilégio ver os apartamentos de três empreendimentos sob a ótica dos mais renomados profissionais de Niterói. “Para mim a Casa Design é tipo uma Fashion Week. Todos os olhares de quem gosta de decoração, design, arquitetura e paisagismo se voltam para cá”, comenta Ferrari. A mostra vai até o dia 11 de setembro na Rua Mario Viana, 325, Santa Rosa, Niterói. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 60.

Itacoatiara em alta

Estudo do Centro de Pesquisa e Análise da Informação (Cepai) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) sobre os imóveis residenciais ofertados em Niterói revela os bairros que mais tiveram valorização em maio: Itacoatiara, com 15,8% e metro quadrado (m²) de R$ 7.076, Camboinhas com 11,8% e m² R$ 9.494 e Piratininga com 7% e m² de R$ 8.005. Em Santa Rosa onde acontece a mostra Casa Design Niterói 2022, a variação foi de 1,8% com o m² de R$ 6.080. Já os apartamentos que estão no evento registraram valorização de 4,5% em Boa Viagem, com o m² de R$ 7.787, Icaraí com 1,3% e m² de R$ 7.654 e Ingá com 4,2% e m² de R$ 7.107.



Quando o assunto é locação, a maior alta foi em São Domingos: 27,4% e metro quadrado de R$ 24,13. Na sequência aparecem Ingá com 22,1% e m² de R$ 22,82, São Francisco com 21,9% e m² de R$ 26,64, Santa Rosa com variação de 17,4% e m² de R$ 19,25, Charitas com 16,2% e m² de R$ 31,73 e Icaraí com 15,9% e m² de R$ 24,40.