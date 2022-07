Secovi Rio promove campanha de doação de sangue em sua sede no Centro do Rio - Freepik

Secovi Rio promove campanha de doação de sangue em sua sede no Centro do RioFreepik

Publicado 13/07/2022 14:23

Unidos para manter os estoques de sangue abastecidos. É com este objetivo que o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai abrir as portas da sua sede para esta importante ação em parceria com o Hemorio. Vale a pena anotar na agenda ou fazer aquele convite virtual para não esquecer: a campanha será no dia 29 de julho, sexta-feira, das 10h às 15h, na Rua Almirante Barroso, 52, 9º andar, Centro.



Para doar é necessário portar documento oficial com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional) e atender a alguns requisitos, entre eles estar bem de saúde, ter entre 16 e 68 anos (incompletos), pesar no mínimo 50 Kg e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e álcool nas últimas 12 horas. Outras informações: 2272-8000. Vamos participar!

Dicas para proteger o lar nas férias escolares

Julho é temporada de férias escolares e agora já é possível programar viagens com a garotada após um período complicado por causa da Covid-19. Para quem pretende pegar a estrada, é importante estar atento a algumas dicas para deixar a casa em segurança. A coluna já trouxe esse alerta aqui, mas é sempre válido reforçar. Entre as recomendações de Luiz Antonio Cosenza, presidente do Crea-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), estão trancar portas e janelas; jogar todo o lixo fora; molhar as plantas; tirar a roupa do varal ou da secadora; dar um destino para as comidas da geladeira; e desligar os registros de gás e água. Por fim e não menos importante está desligar os aparelhos eletrônicos, pois eles são muito sensíveis a uma variação de tensão.



Outra forma de deixar a casa protegida é investir em seguros. De acordo com o Banco do Brasil, que oferece o produto, três são indispensáveis nessa época do ano:

Incêndio

A sobrecarga dos circuitos elétricos é uma das principais causas de incêndio nas residências. O uso de vários aparelhos domésticos ligados em uma mesma tomada, por exemplo, é motivo comum deste tipo de situação. Este modelo de seguro contorna a ocorrência com indenização para repor o que for danificado.

Roubo e furto de bens

Residências vazias são um chamariz para furtos, sobretudo quando são casas. Por isso, é importante contar com essa cobertura, que garante os danos materiais decorrentes de roubo ou furto mediante arrombamento.

Responsabilidade Civil familiar

Durante as férias, uma das principais diversões das crianças são jogos com bola. Situações como essa podem acabar com o vidro da janela do vizinho quebrado. Nessa ocasião, a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar é uma opção, já que garante o reembolso das quantias decorrentes deste evento causado involuntariamente a terceiros.