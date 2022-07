Oferta de imóveis via leilão e venda direta estão disponíveis no país este mês. Há até um hotel - Freepik

Oferta de imóveis via leilão e venda direta estão disponíveis no país este mês. Há até um hotelFreepik

Publicado 19/07/2022 18:21

Mais de 3 mil imóveis do Banco do Brasil (BB) estão sendo ofertados com descontos de até 84% este mês na modalidade de venda direta, ou seja, que já foram a leilão, mas não foram arrematados. A aquisição é 100% online pelo site Seu Imóvel BB, desenvolvido pelo outlet imobiliário Resale. As propriedades, que incluem casas, apartamentos e lotes, têm valores de R$ 9,9 mil a R$ 21,4 milhões e estão disponíveis em todo o país. Vale lembrar que a maioria das unidades está ocupada e que a responsabilidade para a retirada da pessoa que reside no imóvel é do adquirente.



Segundo o gerente executivo do BB, Rodolfo Barros, a facilidade da venda 100% digital é um dos principais diferenciais. “O Banco do Brasil tem como uma das principais vertentes a atuação no ambiente digital. A empresa chega ao mercado imobiliário com a proposta de disponibilizar aos clientes as melhores experiências de compra de imóveis, com uma navegação fluida, por meio de uma plataforma com ferramenta de busca ágil, de fácil acesso e total transparência”, afirma Barros.



Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

Leilão de hotel

O segmento de leilão de imóveis também conta com oportunidades como hotéis. Para se ter ideia, o complexo hoteleiro Cananéia, em São Paulo, está indo a pregão promovido pela Sodré Santoro no dia 3 de agosto. São 22,5 mil metros quadrados (m2) de terreno, que está desocupado, e a propriedade conta com dois pavimentos edificados, três chalés, um galpão e duas piscinas. No total, a área construída tem cerca de 4,7 mil m². O lance inicial do complexo hoteleiro é de R$ 7 milhões.



O lote só poderá ser comprado à vista, sendo 50% pagos em até 24 horas a contar da data da aprovação da venda no ato da compra, e os 50% restantes na outorga da escritura.

Fique atento

- Desconfie de sites de leilões que não tiverem a extensão “.br”;



- Verifique no site se há menção ao leiloeiro responsável e se o mesmo está cadastrado perante a Junta Comercial de seu estado, onde poderá checar os dados como número de registro e endereço, entre outros;



- Seja cauteloso e faça bons negócios.