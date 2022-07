O curso gratuito de formação de mulheres empreendedoras oferece 200 vagas na cidade do Rio e em Porto Alegre - Freepik

Publicado 20/07/2022 15:38

Oportunidade para as mulheres se tornarem empreendedoras. A Fundação Casas Bahia, responsável pelas ações sociais da Via (dona da marca), e o Instituto Dona de Si, liderado pela atriz e escritora, Suzana Pires, renovaram a parceria para ofertar 200 novas vagas do curso gratuito de formação de mulheres empreendedoras.



Com o dobro do número de vagas, a iniciativa deste ano será oferecida na cidade do Rio de Janeiro e, pela primeira vez, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de julho em www.casasbahia.com.br/fundacao/jornada-dona-de-si.aspx. Totalmente online, o curso será realizado entre agosto e dezembro deste ano.



No Rio, a formação será exclusiva para moradoras do Morro dos Prazeres, comunidade que fica na Zona Sul e também envolve uma parceria com a Secretaria Municipal da Mulher para formalização do MEI e com a ONG Justiceiras, entidade que dá suporte jurídico, médico e psicológico para mulheres vítimas de violência.



Já em Porto Alegre, a qualificação está aberta para quem reside na Região Metropolitana da cidade. O curso é voltado para mulheres microempreendedoras informais ou que tenham vontade de abrir seu próprio negócio.

A empreendedora de Miguel Pereira (RJ), Ana Cláudia Rosa, é proprietária do Tok Sutil, onde produz artesanatos com tecido africano. O começo não foi fácil. Mãe de uma menina de 10 anos, Ana conta que a filha foi uma das razões para ela começar no artesanato. Hoje, participa de feiras, faz parte da rota Afro, no Vale do Café, e tem um estande no Espaço do Artesão, na sua cidade.



Um belo exemplo, não é mesmo? Seja com artesanato, decoração, mercado imobiliário ou outro ramo, as mulheres dão um show de competência e força.