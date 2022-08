A cobertura e o armário embutido no quarto aparecem na pesquisa como itens fundamentais para os compradores - Freepik

A cobertura e o armário embutido no quarto aparecem na pesquisa como itens fundamentais para os compradoresFreepik

Publicado 01/08/2022 09:13

Os consecutivos aumentos da taxa básica de juros (Selic) não impactaram na compra e venda de imóveis no Rio, segundo o relatório do QuintoAndar divulgado esta semana. Para se ter ideia, o valor médio do metro quadrado (m²) subiu 4,1% de abril a junho na capital fluminense, chegando a R$ 5.115 o m2, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já na análise com o primeiro trimestre, a alta foi de 4,52%.



De acordo com o estudo, o aumento neste segundo trimestre do ano se dá principalmente pela valorização dos imóveis nas zonas Norte e Sul da cidade, com a elevação de 16,4% e 10,7%, respectivamente, ante o mesmo período de 2021. O preço na Zona Sul do Rio ficou em R$ 11.072 o m².



“Assim como o mercado de aluguel, o mercado de compra e venda registra um bom momento na capital fluminense, apesar do aumento dos custos do financiamento imobiliário”, ressalta Thiago Reis, gerente de Dados do QuintoAndar.



O levantamento aponta ainda que o bairro da Tijuca se manteve como o mais procurado para compra na cidade, seguido por Barra da Tijuca e Copacabana. Recreio dos Bandeirantes e Botafogo ocupam a quarta e quinta posição respectivamente.

Os bairros mais procurados

Tijuca

Barra da Tijuca

Copacabana

Recreio

Botafogo

Ipanema

Flamengo

Méier

Jacarepaguá

Freguesia

Coberturas em alta

Além de definir os bairros de preferência, os compradores do Rio classificam os apartamentos de cobertura e com armário embutido no quarto como itens primordiais. Logo atrás aparecem armários na cozinha e sol da manhã. O levantamento levou em conta os filtros mais utilizados na procura de imóveis no site do QuintoAndar no segundo trimestre deste ano.

Itens mais desejados no imóvel

Apartamento cobertura

Armário embutido no quarto

Armário na cozinha

Sol da manhã

Vista livre

Novos ou reformados

Ar condicionado

Rua silenciosa

Luminosidade natural

Piscina privativa