Imóveis na cidade do Rio estão mais caros na hora da vendaFreepik

Publicado 03/08/2022 16:07

Os imóveis residenciais no Rio continuam dando sinais de valorização. Em mais um levantamento, desta vez do Índice FipeZap+, o valor do metro quadrado (m²) para venda chegou a R$ 9.798 em julho, colocando a cidade em segundo lugar no ranking das capitais monitoradas pelo indicador. São Paulo ficou em primeiro lugar com R$ 9.946 o m². Ocupando a terceira posição aparece Vitória (R$ 9.528/m²) e na sequência estão Florianópolis (R$ 9.118/m²) e Brasília (R$ 8.673/m²).

Na outra ponta, a pesquisa indica que das capitais com menor preço médio de venda do m² residencial no período estão: Campo Grande (R$ 4.906/m²), João Pessoa (R$ 5.316/m²), Salvador (R$ 5.613/m²), Manaus (R$ 5.696m²) e Goiânia (R$ 5.775/m²). E quando analisadas as 50 cidades que fazem parte do estudo, o preço médio calculado foi de R$ 8.120 o m², alta de 0,52% em julho, após avançar 0,47% no mês anterior.