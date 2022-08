Abrainc lembra que no Casa Verde e Amarela o financiamento vem do FGTS, ou seja, as taxas não têm relação com o novo aumento da Selic - Freepik

Abrainc lembra que no Casa Verde e Amarela o financiamento vem do FGTS, ou seja, as taxas não têm relação com o novo aumento da SelicFreepik

Publicado 05/08/2022 19:01

A taxa básica de juros da economia brasileira (Selic) sofreu mais um reajuste, passando de 13,25% para 13,75% ao ano, conforme decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Essa é a 12ª alta seguida, colocando o percentual no mesmo patamar de novembro de 2016. Os reflexos no setor imobiliário dividem as opiniões de especialistas. Para a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), a decisão é considerada uma medida técnica e necessária para conter o processo inflacionário no país. A entidade considera que o atual patamar não impede o investimento em imóveis, principalmente ao se avaliar o histórico brasileiro em que a Selic quase sempre esteve acima de dois dígitos e, mesmo assim, o mercado imobiliário não deixou de se desenvolver.



A Abrainc lembra ainda que no programa Casa Verde e Amarela (CVA), que corresponde a 80% das unidades produzidas nos últimos anos, o financiamento habitacional é proveniente do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), ou seja, as taxas de financiamento não apresentam correlação com o novo aumento. Já para o mercado de Médio e Alto Padrão (MAP), cujo empréstimo depende dos recursos da poupança, a Abrainc observa que o impacto tem sido bem menor do que a elevação da Selic. Enquanto a taxa básica subiu 10% de junho/2021 a junho/2022, os percentuais médios do crédito imobiliário subiram apenas 2%. “O brasileiro vê a compra do imóvel como uma forma de proteger parte do patrimônio da alta inflacionária, assim como obter ganhos reais no longo prazo. Os empreendimentos atraem cada vez mais compradores e investidores, que veem maior interesse neles em relação às aplicações financeiras tradicionais. Isso explica o fato de uma recente Pesquisa de Intenção de Compra feita pela Brain, em parceria com a Abrainc, revelar que 34% dos entrevistados têm a intenção de comprar imóveis nos próximos 12 meses”, comenta Luiz França, presidente da Abrainc.



Para Marcelo Moura, presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), o novo aumento da Selic impacta na questão do crédito em geral. "Porém, não afeta tanto o mercado imobiliário porque os bancos não estão acompanhando a taxa de juros na questão do financiamento. Consequentemente, o setor ainda tem muito espaço para crescer. É compreensível a apreensão da população, mas a tendência é que os bancos não aumentem o financiamento acompanhando essa elevação. Podemos ser otimistas!”, analisa Moura.

Cerca de 500 mil famílias impactadas

Na outra ponta, Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro), avalia que a alta da Selic gera uma expectativa de retração no setor porque ela pode impulsionar a taxa do crédito imobiliário, essa sim diretamente ligada ao número de famílias com capacidade de crédito para adquirir um imóvel. “Na nossa visão, a cada 0,5 ponto percentual que aumenta na taxa de juros do crédito imobiliário, são retiradas do mercado cerca de 500 mil famílias com capacidade de compra. E isso para um país de proporções continentais e com déficit habitacional dos maiores do planeta, é bastante preocupante”, avalia Hermolin.



Outro ponto destacado por ele diz respeito ao aumento no custo da produção. “Com a alta da Selic, o financiamento da produção e os recursos que são normalmente investidos no mercado imobiliário acabam ficando mais caros. Além da concorrência que o investidor passa a ter entre optar por manter o seu dinheiro parado rendendo a uma taxa Selic, sem risco, em vez de colocar o capital dele na produção”, ressalta Hermolin.