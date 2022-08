Abadi recomenda cautela na contratação do aluguel pago no cartão de crédito e lembra que o modelo já é utilizado como uma forma de garantia locatícia - Freepik

Publicado 10/08/2022 13:17 | Atualizado 10/08/2022 13:58

A coluna mostrou na segunda-feira a tendência de utilizar o cartão de crédito no pagamento do aluguel. Essa opção tem se mostrado uma alterativa para quem deseja concentrar as despesas mensais em uma só data. Para a Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), essa diversificação é uma realidade para todos os setores e, diante desse cenário, o mercado de locações, também teria que estar pronto para essa possibilidade. “Importante destacar que esta modalidade de pagamento serve não somente para os aluguéis e encargos mensais da locação, mas também já tem sido comercializada por empresas especializadas como uma forma de garantia locatícia, ao lado das já tradicionalmente conhecidas, como caução, fiador e seguro fiança”, observa Roberto Bigler, diretor Jurídico da Abadi.

Ele ressalta que o grande cuidado que se deve ter com esse tipo de operação é aquele relacionado ao seu custo, já que certamente essa prestação de serviços será monetizada. “Observamos que, em muitas ofertas no mercado, os valores dessas taxas (em regra, percentuais sobre o valor do aluguel) são custeados pelo locatário, mas nada impede, a depender do que estiver no contrato, que este custo seja do locador”, lembra Bigler.

Segundo o executivo, seja qual for a forma de cobrança pelo serviço, caberá às partes envolvidas na operação - locadores, locatários, administradoras etc. - analisar com muita cautela os impactos financeiros dos pagamentos por meio do cartão de crédito, evitando, assim, riscos de prejuízos e de dissabores futuros.