Novo canal online de compra e venda de móveis usados auxilia na decoração da casa, além de dar um novo sentido para as peças - Divulgação

Novo canal online de compra e venda de móveis usados auxilia na decoração da casa, além de dar um novo sentido para as peçasDivulgação

Publicado 09/08/2022 16:17

Quem gosta de decoração ou planeja dar uma repaginada na casa, uma alternativa pode ser visitar a Arquitetos Vendem, uma interface online de compra e venda de móveis usados com design e curadoria, que une clientes vendedores e compradores pelo e-commerce. O novo canal foi pensado pelas arquitetas Paula Mattar e Alessandra Riera para deixar a casa ainda mais aconchegante e estilosa, além de auxiliar no desapego de peças que não fazem mais sentido em determinados ambientes, mas que vão ganhar vida em outros. É um garimpo charmoso e com entrega rápida. E para os papais que gostam do tema, pode ser uma boa dica de presente para a comemoração do próximo domingo.



Entre os diferenciais estão análise presencial com fotos, explicação da origem e valor de cada peça. Além disso, a equipe presta uma mini consultoria, auxiliando no layout dos móveis a partir das medidas de acordo com cada planta. “Não vendemos apenas móveis, vendemos sistemas de viver. Apresentamos ao mercado uma nova forma de olhar para peças já existentes, com mais carinho e atenção, onde clientes se conectam mais profundamente com seus lares, preenchendo seus próprios quebra-cabeças”, explica Paula.

Comunicação digital nos condomínios

Os condomínios residenciais começam a aderir a um modelo de comunicação mais ágil, barato, sustentável e eficiente. Isso porque muitas administrações estão substituindo os comunicados impressos por telas digitais de alta tecnologia. A novidade permite aos síndicos o envio de informes em tempo real, além de levar entretenimento e informações 24 horas por dia aos moradores. Para o gerente de Novos Negócios da Cipa, Bruno Queiroz, o aparelho, comum em muitos prédios comerciais, vem se transformando numa ferramenta importante para manter os condôminos bem-informados sobre assuntos administrativos.



"As telas ficam instaladas nos elevadores e, durante a viagem, o morador pode ter acesso a lembretes e informações de forma mais eficiente. Os temas centrais a serem debatidos na próxima assembleia do condomínio, por exemplo, podem ser apresentados nesse espaço”, conta Queiroz.