Ofertas nos leilões incluem casas, apartamentos, prédios comerciais, galpões, terrenos e fazendasFreepik

Publicado 22/08/2022 19:00

O Banco do Brasil e o Santander vão promover mais um leilão de imóveis no dia 25 de agosto. A modalidade é uma boa opção para quem planeja comprar pagando um valor abaixo do mercado. É bom ressaltar que na maioria dos pregões as unidades estão ocupadas e a despesa para retirar quem está na propriedade é do arrematante. O Banco do Brasil, em parceria com o escritório Lance no Leilão, por exemplo, vai realizar dois pregões com descontos que podem chegar a 80% em relação aos valores de mercado. Os lances mínimos variam entre R$ 8,2 mil e R$ 22,5 milhões. Os dois leilões vão acontecer exclusivamente online pelo site www.lancenoleilao.com.br.



Podem participar pessoas físicas e jurídicas. Para isso, é necessário um cadastro no site com até 24 horas de antecedência ao encerramento de cada leilão. O Banco do Brasil informa que em alguns casos será possível visitar os imóveis, mediante agendamento. Entre os imóveis estão casas, apartamentos, prédio comercial, galpão e terrenos nas seguintes cidades: Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Votorantim (SP), Campo Largo (PR), Independência (RS), Santa Rita do Passa Quatro (SP) e São Bernardo do Campo (SP).



Outra informação importante é que a instituição financeira ficará responsável pela quitação de eventuais valores como IPTU, laudêmio e condomínio até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante.

Santander leiloa seis imóveis no Rio

O Santander, em parceria com a Leiloei, vai promover no dia 25 o primeiro leilão de imóveis por meio de uma rede colaborativa da Bomvalor, formada por mais de 30 leiloeiros. Serão ofertadas 22 propriedades, entre prédios, lojas comerciais, galpões, terrenos e fazendas. Com seis imóveis à venda, o Rio de Janeiro é o que tem o maior número de oportunidades, três delas na região de Jacarepaguá. De acordo com os organizadores, esses imóveis são uma excelente oportunidade de negócios, pois podem ser utilizados em grandes projetos de incorporação.



Entre os destaques estão um terreno com 280.948 metros quadrados de área total, localizado no bairro de Santa Cruz (Avenida Brasil, s/n), com lance inicial de R$ 17,4 milhões e outro em Paciência (Estrada dos Palmares, 301), com 265.933 metros quadrados e lance a partir de R$ 10,6 milhões. Os imóveis serão ofertados na modalidade do leilão condicional, ou seja, todos os lances passam por aprovação do Santander. Os arrematantes poderão contar com crédito imobiliário oferecido diretamente pela instituição financeira e o apoio especializado da equipe da Leiloei em todas as etapas da arrematação.