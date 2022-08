Uma das sugestões de ambientes da mostra gratuita que ficará até o dia 18 de setembro no CasaShopping - Divulgação

Se você está precisando de inspiração para repaginar o lar, a dica é visitar a mostra gratuita “Atrás do Vidro” que ficará até o dia 18 de setembro no CasaShopping. O evento reúne 70 ambientes decorados por cerca de 100 arquitetos e designers de interiores.



Com o tema “Histórias para Contar”, os espaços trazem fatos da vida das pessoas por meio de hobbies, cores prediletas, detalhes de hábitos e da configuração familiar que influenciam estilos e servem de orientação para o trabalho dos profissionais.



“A nossa ideia é mostrar as muitas histórias presentes nas casas e projetos de arquitetos cariocas. São momentos de vida, peças trazidas de viagem que imprimem alma aos ambientes", conta Eduardo Machado, superintendente do CasaShopping e curador da mostra. Para ele, o arquiteto atua como um psicanalista do cliente, o que é muito revelador. O CasaShopping fica na Avenida Ayrton Senna, 2.150, Barra da Tijuca.

Casa com certificação ambiental

A construção da Casa Cave 4.0, na Barra da Tijuca, é a primeira residência unifamiliar com Certificação Ambiental do Rio de Janeiro, o Selo GBC Casa do Green Building Council Brasil. A sustentabilidade poderá ser vista no design, nos materiais e na execução da obra feita pela Dimensional Engenharia. O projeto é do arquiteto Duda Porto.



"Hoje, qualquer construção é anunciada como sustentável, porque tem luminárias de LED, painéis solares e reaproveita a água da chuva, contudo, o conceito é muito mais abrangente. O tripé de suporte de um projeto verdadeiramente sustentável é ser ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo", explica Vinicius Benevides, diretor Operacional e head de Inovação da Dimensional.