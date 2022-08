Ecotapume com 3.974 blocos será reaproveitado após o fim da construção - Divulgação

Ecotapume com 3.974 blocos será reaproveitado após o fim da construçãoDivulgação

Publicado 16/08/2022 13:01

Um ecotapume de plástico 100% reciclado está transformando o entorno da obra do residencial Flua, na região central de Niterói, em um ponto de valorização da reciclagem. O terreno onde está ocorrendo a construção do novo empreendimento da Tegra reduz a produção de resíduos, fornece informações sobre reciclagem do material e oferece pontos de coleta seletiva para a comunidade da região.



Foram utilizados, no total, 3.974 blocos de polipropileno reciclado para a montagem do tapume, dispensando o uso de placas metálicas e de madeira, tradicionalmente adotadas nas construções. A estrutura foi fabricada a partir do reaproveitamento de aproximadamente duas toneladas de detritos plásticos. "Em parceria com fornecedores, criamos uma solução modular que funciona como um grande Lego, permitindo uma rápida montagem, um baixo impacto ambiental e um alto potencial de reutilização", diz Angel Ibañez, diretor de Suprimentos e ESG da Tegra.

Barra da Tijuca tem 1.402 condomínios

Levantamento do Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Secovi Rio, que acaba de ser divulgado, aponta que a Barra da Tijuca tem 1.402 condomínios. Destes, 1.090 contam com administradoras e 317 não têm uma empresa fazendo a gestão condominial. Já a média das unidades é de 53.



E quando o assunto é cota condominial, o valor do metro quadrado é de R$ 13,93 para apartamento e R$ 9,53 para cobertura. Outro dado interessante é que o número de unidades ofertadas para locação na região diminuiu de 585 em junho de 2021 para 429 no mesmo mês deste ano. Atualmente, o valor do metro quadrado para locação está em R$ 49,23.