Para Luiz França, presidente da Abrainc, o setor contribui com a redução do desemprego, geração de renda e o crescimento da economia como um todoFreepik

Publicado 02/09/2022 12:25

O setor da construção civil criou 32.082 vagas com carteira assinada em julho, o equivalente a 15% do saldo do país. No acumulado do ano, o segmento apontou o melhor desempenho ao registrar crescimento de 9,38% (ou 216.585 novos postos) no estoque de empregos formais. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados) divulgados esta semana pelo Ministério do Trabalho e Previdência mostram que a construção civil é fundamental na geração de empregos.



"A construção civil tem a particularidade de ser um setor que puxa fortemente o PIB (Produto Interno Bruno) brasileiro para cima e emprega muito. Quando aumentamos os investimentos na área e alavancamos as contratações, o setor contribui com a redução do desemprego, geração de renda e o crescimento da economia como um todo”, comenta Luiz França, presidente da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias).



Para reforçar a importância do segmento, a primeira pesquisa de indicadores do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil) apontou que foram gerados no Rio 53 mil postos de trabalho no primeiro semestre deste ano ante os 22 mil gerados no mesmo período de 2021. Segundo o presidente da entidade, Claudio Hermolin, os números traduzem a importância do setor como uma indústria geradora de empregos.

PIB da Construção Civil cresce 9,5%

Os resultados do PIB (Produto Interno Bruto) da Construção Civil confirmam a expansão do segmento. Os dados indicam um crescimento de 9,5% no primeiro semestre, em relação ao mesmo período de 2021, enquanto o país cresceu 2,5% no intervalo. O levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indica ainda que, na avaliação do segundo trimestre, o PIB do setor teve alta de 2,7% sobre o trimestre anterior, enquanto o crescimento da economia nacional foi de 1,2% no período. Já na comparação do segundo trimestre deste ano, com igual intervalo de 2021, a alta foi de 9,9% na construção, enquanto o país, nesta base de comparação, cresceu 3,2%.



"O resultado mostra que o setor da construção mais uma vez teve papel decisivo no processo de recuperação econômica do país. Os números também sinalizam que o nível de atividades do segmento continua se expandindo, o que também está refletindo no mercado de trabalho da construção civil", afirma Luiz França, presidente da Abrainc.