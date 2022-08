Presidente do Creci-RJ destaca que o perfil do corretor de imóveis mudou ao longo desses 60 anos. Hoje, ele é um verdadeiro consultor - Freepik

Publicado 26/08/2022 17:17

A coluna faz uma homenagem a todos os corretores de imóveis, já que neste sábado a profissão completa 60 anos. Para se ter ideia de como este ramo está em ascensão, dados do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) indicam que há 55.078 profissionais ativos no estado e mais de 6.700 imobiliárias ativas. Só de janeiro a agosto deste ano, cerca de 3.100 corretores de imóveis entraram na profissão, aumento de 36% em relação ao mesmo período de 2021 (2.267). De acordo com o conselho, a diferença é ainda maior quando comparado ao cenário anterior à pandemia. No recorte de janeiro a agosto de 2022 x 2019, o aumento foi de 158% (1.203 novos corretores no período em 2019).



Marcelo Moura, presidente do Creci-RJ comenta que o mercado imobiliário é consolidado. Ele afirma que, mesmo na fase mais aguda da pandemia, o setor apresentou resultados positivos, com incremento no número de negociações, enquanto outros setores da economia retraíram. “Por outro lado é importante destacar o quanto o perfil do corretor de imóveis se modificou ao longo desses 60 anos. Hoje, o profissional é um verdadeiro consultor, um especialista para atender as demandas da sociedade. Assim, para se destacar nesse mercado é necessário buscar o aprimoramento de forma permanente”, orienta Moura.



Atualizar os conhecimentos é fundamental para alcançar os objetivos. Márcio Cardoso, presidente da Sawala Imobiliária, sabe muito bem disso. Com quase 30 anos de experiência em vendas, já comercializou assinatura de revistas de porta em porta, vendeu livros, plano de saúde, seguro de automóvel, trabalhou em uma empresa de previdência privada e depois em uma de automação comercial que tinha um produto voltado para imobiliárias. E de tanto oferecer, foi contratado por uma imobiliária em 2001 para ser corretor de imóveis. “Em 20 dias fiz a primeira venda e nunca mais parei. Passei por todas as categorias (corretor, coordenador, gerente, diretor) sendo líder em todas elas. Em 2009, decidi reunir conceitos e técnicas para treinar as equipes de vendas e, atualmente, já são mais de 2 mil colaboradores treinados”, conta Cardoso.



A experiência agora poderá ser compartilhada com os corretores e com profissionais de todas as áreas por meio do livro “Não Nasci para Vender” que o executivo lançará no início de setembro. Segundo ele, o segredo para se destacar é ter ritmo e volume. “O ritmo de trabalho é o que gera volume de negócios e, consequentemente, o resultado. Para isso, é importante ter muito treinamento e capacitação. O cliente mais do que nunca quer viver uma experiência; ele quer utilizar o produto, quer se sentir dono, sentir os aromas, ver as cores, conversar com as pessoas e se conectar. Então, tem que proporcionar experiência e qualidade. A grande lição que fica é: busque ser o mais especializado, o mais capacitado e o mais antenado às tendências e às mudanças de comportamento. A dica vale para corretores de imóveis e para qualquer segmento profissional”, destaca Cardoso.

Participação feminina chega a 44%

O público feminino também acompanha a expansão da profissão. De janeiro a agosto deste ano, o Creci-RJ registrou 1.394 novas corretoras de imóveis, representando 44% do total de novos profissionais. Nayara Técia, CEO da On Brokers, é testemunha deste crescimento. “Temos corretoras incríveis, gestoras, líderes de equipe com as quais as pessoas fazem questão de trabalhar. São histórias lindas e maravilhosas de cada uma dessas profissionais que acabam sendo um exemplo”, afirma Nayara.



Ela que veio para o Rio de Janeiro para ser atriz, com R$ 10 no bolso, conta que “caiu” de paraquedas no mercado imobiliário. “Falei que só ia vender três imóveis para pegar o dinheiro e pagar o meu curso no Tablado. Só que eu me apaixonei e estou neste mercado há 12 anos”, lembra a executiva. A sua experiência está retratada no livro “As 15 Especialistas de Sucesso do Mercado Imobiliário” em que mostra como que é o dia a dia do corretor e da corretora. “Só vai ter sucesso na profissão se você estiver trabalhando com base no amor. Todos os dias têm gente casando, separando, nascendo e que precisa de um imóvel para morar ou algo que dê retorno como investimento. A gente realiza o sonho dos nossos clientes e sem eles saberem eles também estão realizando os nossos”, ressalta Nayara.

Atendimento personalizado

O head da BankRio Imóveis, Franklin Albano, complementa que o atendimento personalizado é chave para o sucesso de quem atua no setor. “Chamamos nossos corretores de consultores imobiliários porque valorizamos o conhecimento holístico que eles têm não só do mercado imobiliário como da companhia, podendo tornar a experiência do cliente ainda mais proveitosa”, explica Albano. Ele diz ainda que, atualmente, os consultores devem procurar entender o perfil do cliente, suas necessidades e ajudá-los não só na conquista do apartamento ou da casa ideais como também apoiá-los na expansão do patrimônio financeiro.



“Quando o cliente tem mais de um imóvel e deseja vender um deles, por exemplo, orientamos a aplicar o dinheiro proveniente da venda em investimentos que irão render muito mais”, diz Albano. Ele acrescenta, ainda, que os consultores também podem oferecer opções de financiamento imobiliário, seguros de ramos elementares e até mesmo de saúde para o comprador, entre outras opções.

Registro no Creci-RJ

Se você ficou impactado com os exemplos e deseja entrar para a profissão, o Creci-RJ lembra que é obrigatório ter o registro do conselho. Para isso, o interessado precisa concluir o Curso Técnico de Transações Imobiliárias (TTI) ou o Curso Superior de Gestão em Negócios Imobiliários. Após a conclusão do curso, o próximo passo é dar entrada na inscrição no conselho profissional. Vale ressaltar que quem faz a intermediação imobiliária sem a devida habilitação é considerado um contraventor pela legislação vigente. Já para as pessoas que desejam comprar, vender ou alugar um imóvel, a orientação do Creci-RJ é exigir o registro, pois assim estarão tratando com um profissional que dará toda a segurança nas negociações imobiliárias.