Mostra de decoração explora os conceitos de sustentabilidade e interatividade com o público - Divulgação

Publicado 31/08/2022 19:33

Objetos de cerâmica, tapeçarias em lãs naturais e impressos feitos de papel semente. Cada vez mais peças e materiais sustentáveis fazem parte da decoração de casas, escritórios e espaços públicos. Seguindo esta tendência, a Rio Arquitetura e Design e o artista Pyé Netto levam para a Barra da Tijuca o Vogue Decor UX +Sustentável, evento gratuito em formato interativo.



A mostra, que começará neste sábado, dia 3 de setembro, terá mais de 20 expositores e o público poderá acompanhar em tempo real o processo de criação e fabricação de alguns produtos. A exposição ficará até o dia 2 de outubro no piso térreo do Vogue Square (Avenida das Américas, 8.585, Barra da Tijuca).

Eventos impulsionam aluguel por temporada

Levantamento feito pelo Airbnb aponta que grandes eventos estão impulsionando ainda mais a locação por temporada. Com o anúncio do Rock in Rio, por exemplo, as buscas na plataforma para a cidade no período do festival aumentaram quase 150% em relação a 2019, ano da última edição do evento. As apresentações começarão na sexta, dia 2, no Parque Olímpico (Barra).



Os cinco bairros cariocas com maior procura para a época do Rock in Rio são Copacabana, Barra da Tijuca, Ipanema, Recreio dos Bandeirantes e Leblon. As acomodações, de acordo com a pesquisa, irão receber hóspedes de diversas cidades brasileiras, com destaque para São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.