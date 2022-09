Para especialista, mulheres tendem a ser mais detalhistas, o que resulta em uma compra menos impulsiva e com mais acertos - Freepik

Publicado 14/09/2022 10:57

A presença feminina no mercado imobiliário vem crescendo ao longo dos anos não apenas ocupando cargos de gestão como também sendo as protagonistas na hora de comprar um imóvel. Levantamento da imobiliária Refúgios Urbanos revela que até julho deste ano a empresa registrou alta de 40% nas aquisições feitas por mulheres em relação a 2020. Isso significa que 70% das compras de 2022 foram feitas ou só por elas ou em compra conjunta.

Segundo Ana Shaida, sócia da imobiliária, o perfil das investidoras é bem variado. Vai desde jovens que estão em busca da primeira moradia e que visam também uma revenda com lucro e liquidez em médio prazo, a aposentadas que procuram imóveis com custos fixos mais enxutos e boa rentabilidade de aluguel. "Percebemos que as mulheres tendem a ser mais detalhistas, pesquisam mais, ponderam mais e costumam equilibrar a lógica com a sensibilidade. Isso resulta em uma compra menos impulsiva e com mais acertos. O ‘bom negócio’ não é só no quesito valor, mas também no bom produto que vai atender melhor e trazer liquidez", afirma Ana.